محمد بن ثعلوب: سعيد باستمرار جودو الإمارات في الأولمبياد 

المصدر: دبي - البيان

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أعرب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، عن سعادته باستمرار جودو الإمارات في الدورات الأولمبية، بفضل الرعاية والدعم المستمر لقطاع الشباب والرياضة من القيادة الرشيدة، والتي أفرزت تواصل الوجود في تلك التظاهرة الرياضية العالمية منذ 2012 في أولمبياد لندن، بوجود اللاعب حميد الدرعي، وقد أفرز هذا الوجود الإماراتي، فوز لاعب منتخبنا سيرجيو توما ببرونزية دورة ريو دي جانيرو 2016.مشاركةوأوضح محمد بن ثعلوب الدرعي، أن الإعداد يتضمن برنامج منتخب الجودو في العام الجديد، المشاركة في بطولة باريس غراند سلام للجودو، التي تقام في الفترة من 2- 4 فبراير المقبل، والتي ستكون «بروفة» لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، التي ستشهد مشاركة 372 لاعباً ولاعبة للجودو، بالتساوي، حسب تصنيفهم من مختلف دول العالم، وفي مقدمهم جودو الإمارات.

راحة

يستأنف منتخب الجودو الأول معسكره التدريبي اليوم في جورجيا، عقب الراحة التي منحت له من الجهاز الفني، عقب مشاركته في بطولة طوكيو غراند سلام، في ختام بطولات الاتحاد الدولي للجودو لعام 2023، حيث يتجدد الإعداد، استعداداً للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للجودو، التي تقام في مدينة أوديفيلاس في البرتغال، في أولى بطولات عام 2024 للجودو، والتي تقام خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير المقبل، اقتراباً من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

حصة

ويتطلع منتخبنا الأول لزيادة حصته من اللاعبين في دورة باريس القادمة، بعدد 6 إلى 7 لاعبين ولاعبات، على ضوء تصنيفه الحالي في مقدم الدول العربية التي ضمنت التأهل، بمشاركة 5 لاعبين من منتخب الجودو حتى الآن: وهم نارمند بيان، الذي يشارك في وزن تحت 66 كغم، وطلال شفيلي تحت 81 كغم، ظافر آرام تحت 100 كغم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كغم، وبشيرات خرودي في وزن تحت 52 كغم، وستحدد البطولات المتبقية من بطولات الاتحاد الدولي حتى يونيو 2024، الموعد المحدد للقائمة النهائية، انضمام لاعب سادس من منتخبنا، وهو ما لم يتحقق من قبل لرياضة الإمارات.

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