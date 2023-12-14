منتخب التجديف جاهز لمنافسات بطولة آسيا في تايلاند

المصدر: أبوظبي - البيان

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وصلت إلى تايلاند بعثة منتخبنا الوطني لرياضة التجديف الحديث استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية «للشباب 23 سنة» وماسترز التي تنطلق في مدينة باتايا اليوم وتستمر حتى الاثنين المقبل بمشاركة نخبة أبطال وبطلات القارة.

وتأتي مشاركة منتخبنا الوطني لرياضة التجديف الحديث ضمن خطط وبرامج اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان والتي تهدف إلى توفير فرص المشاركة لأبطالنا والاستفادة من هذه الاستحقاقات لرفع المستوى العام لهذه الرياضة.

وكان نجوم المنتخبات الوطنية في رياضة التجديف الحديث قد خاضوا العديد من المشاركات على الصعيدين العالمي والقاري وحققوا نتائج جيدة منها الحصول على ثلاث ميداليات «فضية وبرونزيتين» بالبطولة الآسيوية للتجديف الشاطئي في تايلاند، كما شارك المنتخب في بطولة العالم بإيطاليا قبل خوض تحدي دولي في البطولة الآسيوية للتجديف البحري - ماسترز في الصين قبل شهر واحد والفوز بميداليتين في الفردي والزوجي.

يمثل المنتخب في الحدث المرتقب 6 رياضيين من بينهم بطلتنا عهود مصبح الظاهري التي ستشارك في منافسات فردي السيدات، ويقود الكوكبة المتسابقون يحيى فاضل الحمادي «فردي رجال فوق 27 سنة» وسلطان أحمد آل علي «فردي رجال أقل من 23 سنة»، وذياب يوسف العوضي «فردي شباب»، وحمد عامر الشامسي «زوجي شباب»، وسلطان أحمد الشامسي «زوجي شباب».

على جانب آخر، وقف الجهاز الفني المرافق للبعثة والذي يضم المدربين مهدي قريدي المدير الفني لرياضة التجديف في اتحاد الإمارات وزميله سيد علي، بشكل واضح على التحضيرات الأخيرة للعناصر التي ستمثل المنتخب، والتي شاركت أخيراً في منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتجديف الحديث التي جرت على مياه كاسر الأمواج بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

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