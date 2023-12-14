شرطة دبي تختتم بطولة كرة السلة المجتمعية للجالية الصينية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بحضور العقيد سعيد سالم المدحاني مدير مركز شرطة الراشدية، ونائبه العقيد عبدالرحمن الحبتور، والعقيد عيسى المطوع مدير إدارة الهوية المؤسسية والمعارض بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط في شرطة دبي وجمع غفير من الجالية الصينية، ختام بطولة كرة السلة المجتمعية للجالية الصينية، التي نظمها مركز شرطة الراشدية ومبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي، والتي استمرت لمدة 4 أسابيع في الحي الصيني في المدينة العالمية بمشاركة 8 فرق من الجالية الصينية.

ونجح فريق الروح الإيجابية في الفوز باللقب بعد الفوز على فريق الصين الأحمر 31 - 15، وعقب المباراة النهائية، توّج اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، والعقيد سعيد المدحاني الفائزين.

وثمّن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري جهود الشراكة والتعاون مع مجلس دبي الرياضي وفريق مبادرة الروح الإيجابية والمدينة العالمية، لدعم مبادرة مركز شرطة الراشدية في تنظيم بطولة كرة السلة المجتمعية للجالية الصينية، والتي تأتي في إطار جهود شرطة دبي لبناء علاقات مجتمعية إيجابية من خلال العمل الاجتماعي والرياضي، وترسيخ قيم التعاون والتلاحم، ونشر الثقافة الأمنية في الأحياء السكنية.

وهنأ اللواء خليل المنصوري مبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة الراشدية على نجاح تنظيم الدوري، بمشاركة 8 فرق، مؤكداً أنه امتداد للنجاحات التي حققتها مبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة الراشدية للتواصل مع قاطني منطقة اختصاص المركز لبناء مجتمع أكثر أمناً.

بدوره، أكد العقيد عيسى المطوع أن مبادرة الروح الإيجابية نجحت في خفض الظواهر السلبية وأن تنظيم فعاليات البطولة يأتي ترجمة لأهداف مبادرة «الروح الإيجابية» المجتمعية، المتمثلة بالارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي، إلى جانب ترسيخ عدة قيم، منها التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة بوصفها أداة اجتماعية فاعلة لاستثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز