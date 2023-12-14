12 فائزاً في ثانية جولات «صقور المستقبل» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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استضاف نادي «خور دبي لليخوت والغولف»، الجولة الثانية في موسم «صقور المستقبل»، التي ينظمها اتحاد الإمارات العربية للغولف، وسجلت مشاركة 31 لاعباً ممن تراوحت أعمارهم بين 4 و16 عاماً، تنافسوا للفوز على 12 جائزة ضمن ثلاث مستويات مختلفة «مبتدئ، متوسط، متقدم»، أقيمت على مسار الحفر ذات معدل الضربات الثلاث. وتهدف منافسات «صقور المستقبل»، التي تقام جولاتها بصورة شهرية، بالتعاون مع أندية الدولة، إلى تعزيز جهود اتحاد اللعبة، في مواصلة اكتشاف المواهب الناشئة، من خلال إتاحة المزيد من فرص المشاركة والمنافسات، سواء للمواطنين أو المقيمين على أرض الدولة، على حدٍ سواء، بما يخدم على المدى البعيد.

منافسات

وسجلت منافسات المبتدئين للذكور مسار 3 حفر، فوز سعيد المشرخ بالمركز الأول، تلاه سلطان المازمي بالمركز الثاني، فيما سجلت منافسات المستوى المتوسط الذي أقيم على مسار 6 حفر، فوز محمد الحداد بالمركز الأول لفئة الذكور، متفوقاً على علي الحداد بالمركز الثاني، قبل أن تحصد آية العوضي المركز الأول لفئة الإناث في المستوى المتوسط، متفوقةً على هند المازمي.

وعلى صعيد المستوى المتقدم، نجحت أريا غانغولي في حصد المركز الأول لفئة الإناث، وفي منافسات الذكور فاز أميل غونر ألفيز، باللقب عن جدارة.

تفاؤل

من جهته، قال اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد: من الرائع رؤية طلبة المدارس والمنتسبين لهذا البرنامج، العودة للمشاركة في ثاني جولات الموسم، في الجولة الشهرية من منافسات «صقور المستقبل».

وأوضح: «كانت بداية رائعة للموسم الثاني من «صقور المستقبل» في الجولة الماضية، لتواصل هذه المنافسات نجاحاتها في الجولة التي استضافها نادي خور دبي لليخوت والغولف، ونتطلع قدماً لزيادة أعداد المشاركين في الجولات المقبلة من هذا الموسم».

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