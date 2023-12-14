سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً ينطلق الأحد

المصدر: دبي - البيان

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ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2023 - 2024 سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً - الجولة الثانية من بطولة دبي – وذلك الأحد المقبل.

وستشهد شواطئ دبي تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة تجمع ما يزيد على 1500 بحار في عرض مياه الخليج العربي سيجسدون ملحمة الماضي في أجمل واجهة بحرية حضرية وسياحية في المنطقة قبالة شواطئ لؤلؤة الخليج الساحرة، حيث ستبحر السفن من نقطة البداية حتى خط النهاية قبالة شاطئ أم سقيم وأمام المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب لمسافة تزيد على 20 ميلاً بحرياً.

ويواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تنظيم الفعاليات التراثية التي تناسب أجواء أجمل شتاء في العالم، حيث تعد فئة السفن الشراعية المحلية 60 قدماً من أكثر السباقات شعبية، وتجمع كل أفراد الأسرة، مما يعكس مدى حب واهتمام مختلف شرائح المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصهم الكبير والمستمر بإحياء ماضي الآباء والأجداد.

ويعد الحدث المرتقب واحداً من ثلاث محطات ستشهدها مراحل بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً هذا الموسم بعد تسجيل بداية جميلة في الجولة الأولى أكتوبر الماضي، فيما ستكون المحطة الثانية في البطولة الأحد المقبل، بينما سيكون مسك ختام المراحل مع إقامة عرس سباقات الموسم البحري كرنفال القفال في نسخته رقم 33 أبريل المقبل بإذن الله.

وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق الكبير عبر البوابة الإلكترونية للنادي، حيث يستمر التسجيل حتى موعد الإغلاق يوم الجمعة ليتم بعد ذلك اعتماد قائمة السفن المشاركة في السباق، فيما تراقب اللجنة المنظمة كافة التقارير الخاصة بحالة البحر والواردة من المركز الوطني للإرصاد وعدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة.

تنسيق

وحرصت اللجنة المنظمة في النادي على التنسيق مع الجهات الداعمة وشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم دائماً مع النادي في إنجاح الجوانب التنظيمية وضبط إيقاع المنافسة والسيطرة على (سنيار) المحامل على امتداد خريطة مسار السباق من البداية وحتى خط النهاية، والذي يمر بأجمل المشاريع في شواطئ دبي مثل جزر دبي وجزر العالم وجزيرة نخلة جميرا وشواطئ أم سقيم وجميرا الساحرة.

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