مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «السوان» 25 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ينطلق في الخامس والعشرين من ديسمبر الحالي.. مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «السوان 2023 -2024»، الذي يقام للعام الثالث عشر على التوالي في مختلف مناطق الدولة.

وتشمل منافسات المهرجان، الذي يستمر حتى الثلاثين من ديسمبر، منافسات سباقات الهجن ومزاينة الإبل والمحالب والسباق التراثي، وتضم سباقات الهجن فئات «الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول»، تتنافس من خلالها الهجن في 182 شوطاً، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز للفائزين في أشواط الرموز للحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا.. حيث يحصل الفائزون على كأس ومليون ونصف المليون درهم لأشواط الأبكار، وكأس ومليون درهم لأشواط الجعدان.. فيما يحصل الفائزون في اليوم الختامي المخصص للحول والزمول، على سيف وخمسة ملايين درهم لشوط الحول الرئيس، بجانب خنجر ومليوني درهم لشوط الحول المحليات.. بينما خصصت اللجنة المنظمة بندقية، ومليون ونصف المليون درهم لشوط الزمول المفتوح الرئيس، بجانب شداد ومليون درهم لشوط الزمول المحليات.

أما جوائز مسابقة المحالب، والتي تقام على مدار 4 أشواط، فيحصل الفائز بالمركز الأول في شوط «عرابي» محليات على درع+ 70 ألف درهم، وفي شوط «خواوير» محليات على درع+ 70 ألف درهم، وفي الشوط الثالث، والخاص بالمهجنات الأصايل، يحصل صاحب المركز الأول على درع+ 70 ألف درهم، وفي الشوط الرابع للمحليات أبناء القبائل، يحصل صاحب المركز الأول على درع+ 70 ألف درهم، وفي منافسات المزاينة، والتي خصص لها 24 شوطاً، حددت اللجنة المنظمة للفائزين في فئات (المفاريد والحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول) لأشواط الشرايا محليات مفتوح درع+50 ألف درهم، ويحصل الفائزين في أشواط الشرايا محليات على 50 ألف درهم.. فيما يحصل بقية الفائزين على جوائز قيمة إلى صاحب المركز العاشر.

وفي السباق التراثي، أعلنت اللجنة المنظمة عن تخصيص 7 أشواط، يحصل من خلالها الفائزون بالمراكز الأولى على 50 ألف درهم، وجوائز نقدية لبقية المراكز حتى المركز العاشر.

ويحظى أبناء المناطق التي تحتضن المنافسات بأشواط خاصة في سباقات الهجن، بتخصيص أول أربعة أشواط في الفترة الصباحية من المهرجان لهم، لتوفير فرص التنافس والتحدي للفوز بالناموس في بداية انطلاقة المنافسات.

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