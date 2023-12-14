انطلاق سباق زايد للتجديف التراثي السبت بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سباق مهرجان الشيخ زايد للتجديف التراثي، وبطولة أبوظبي للسيدات لصيد الأسماك، السبت المقبل، على «كورنيش أبوظبي»، تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي.

ويتنافس أكثر من 800 بحار على متن القوارب المشاركة في سباق مهرجان الشيخ زايد للتجديف التراثي في 3 أشواط خلال المرحلة الأولى، وتتأهل من كل شوط 5 قوارب للسباق النهائي، لتحديد أصحاب المراكز الأولى.

ووضعت اللجنة المنظمة الترتيبات الفنية واللوجستية، وحددت مسار السباق، وقامت بتعريف المشاركين بلوائحه، والجوانب التنظيمية المختلفة. وأعرب خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية، بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن فخره واعتزازه بتنظيم سباق التجديف التراثي الذي يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، بالإضافة إلى السباقات التراثية التي يتضمنها مهرجان الشيخ زايد.

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