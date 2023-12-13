بمشاركة أكثر من 200 لاعب.. انطلاق بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات التنس

المصدر: البيان

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انطلقت منافسات "بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات التنس" التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس وأكاديمية سانيا ميرزا، بهدف استقطاب وتطوير المواهب المتميزة في رياضة التنس، بما يعكس حرص دبي على تعزيز مكانتها كمركز لاكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية.

ويشارك في البطولة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من الموهوبين في رياضة التنس من 40 أكاديمية رياضية، حيث تتواصل منافساتها حتى 4 فبراير 2024، وتتضمن 7 فئات مختلفة من الناشئين والبالغين من الرجال والسيدات وتشمل فئات: تحت 12، و14 و18 سنة للبنين والبنات، وفردي الرجال المفتوحة، وفردي السيدات، وزوجي الرجال، وزوجي السيدات.

وقد بدأت فعاليات البطولة بمنافسات فئة البالغين والماسترز وتستمر حتى 17 ديسمبر، فيما تبدأ منافسات فئة الناشئين خلال الفترة من 5 يناير حتى 4 فبراير 2024.

حضر حفل افتتاح البطولة أحمد سالم المهري، مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي ونجمة التنس الهندية سانيا ميرزا ، وسيف محمد العضو، المنتدب لشركة اتحاد الروح الرياضية الشريك المنظم للبطولة، وحذيفة إبراهيم الرئيس التنفيذي للشركة، حيث تم بث فعاليات حفل الافتتاح على قناة زي الهندية الشريك الإعلامي للبطولة، وجرى خلال الحفل زراعة شجرة استدامة DOTA دعما للاستدامة البيئية.

وقال أحمد سالم المهري، مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي: "تقام البطولة في إطار تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للمبدعين في شتى المجالات، وتعزيزاً لجهود مجلس دبي الرياضي لرعاية وتطوير واستقطاب المواهب الرياضية، وتهيئة البيئة المناسبة لهم لتحقيق الإنجازات الرياضية ، وصولًا إلى صناعة أبطال قادرين على تحقيق النجاحات الرياضية ورفع علم الدولة على منصات التتويج العالمية، بما يعكس موقع دبي في صدارة المدن العالمية بمجال استقطاب وتطوير المواهب بجميع القطاعات".

وقالت سانيا ميرزا: "إنه من دواعي الفخر أن تكون أكاديميتنا الراعي الرئيسي لبطولة دبي المفتوحة لأكاديميات التنس.. ويسعدني أن أكون مشاركة في اختيار أفضل المواهب الوطنية الواعدة وضمهم إلى برنامج تطوير المواهب الإماراتية الذي أعمل عليه، ومن ثم أعمل على توجيههم وتزويدهم بالدعم والتدريب اللازمين للمنافسة والوصول إلى منصات التتويج الدولية، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للتنس ليشكل هذا التعاون قوة كبيرة تكرس لرعاية واكتشاف مواهب التنس في دبي، ومن المتوقع أن تصبح البطولة حدثًا بارزًا في المنطقة بشكل عام، حيث تجمع عشاق التنس والمحترفين والجهات الراعية في احتفال بالمهارة والروح الرياضية ".

وتقام البطولة برعاية عدد من الجهات الحكومية والخاصة من أبرزها مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، ومبادرة الروح الإيجابية لشرطة دبي، ومجلس سفراء الامان بشرطة دبي، وعالم دانوب للرياضة، وبيلي، وسالهام ستيكس العقارية، ودعاء الهند، وويلسون، وينابيع الروضة للمياه، ووهب للتنس، ومستشفى قرقاش، وZ Games، حيث تؤكد هذه الرعاية أهمية المشاركة المجتمعية والالتزام بتعزيز التميز الرياضي.

يُذكر أن البطلة العالمية سانيا ميرزا اتخذت من دبي مركزًا لإطلاق مشروعها التدريبي من خلال تأسيس أكاديمية تسهم في زيادة شعبية وانتشار رياضة التنس بين كافة فئات المجتمع، حيث أكدت سانيا ثقتها في توفر كافة مقومات النجاح للمشروع، من خلال ما تقدمة دبي من خيارات متنوعة تلبي كافة المتطلبات إذ تمتلك دبي من المقومات التي تجعل منها الموقع الأنسب والوجهة المثالية لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية بفضل البنية التحتية عالمية المستوى والمرافق الرياضية المتنوعة التي تم تشييدها وفق أرقى المعايير الدولية، والتسهيلات التي تقدمها المدينة للمستثمرين ولمنظمي الفعاليات الرياضية الكبرى، وبفضل موقعها المتميز إضافة إلى معالمها الطبيعية والسياحية.

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