كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو تنطلق السبت

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو كأس «أم الإمارات» يومي السبت والأحد المقبلين في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وسط مشاركة واسعة لنخبة اللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وتقام المنافسات ضمن 4 فئات هي تحت 14 عاماً، وتحت 16 عاماً، وتحت 18 عاماً، وفوق 18 عاماً، وتبلغ قيمة الجوائز 400 ألف درهم، وتبدأ مرحلة الميزان يوم الجمعة المقبل وجرى تخصيص منافسات اليوم الأول من البطولة للأدوار التأهيلية والإقصائية، على أن تستكمل يوم الأحد بالأدوار النهائية وتتويج الفائزين.

وتحظى كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو، بأهمية خاصة لدى اللاعبات والأندية في الدولة، حيث تعد واحدة من 3 بطولات محلية تتيح للأندية الرياضية والأكاديميات على مستوى الدولة فرصة المنافسة القوية للفوز بواحد من أغلى الألقاب، إلى جانب بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو.

مكانة خاصة

وقال يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: تتمتع كأس «أم الإمارات» بمكانة خاصة في نفوس بنات الإمارات وتعتبر من أبرز البطولات المحلية التي تسلط الضوء على المواهب الرياضية النسائية الصاعدة، وصناعة البطلات من بنات الوطن القادرات على تحقيق الإنجازات على أعلى المستويات والوصول إلى منصات التتويج العالمية.

وأضاف: تسهم هذه البطولة الغالية في ترسيخ الدور الريادي الذي تلعبه المرأة في جميع الساحات ولا سيما الرياضية، وتوفر بيئة مثالية لاستدامة تطور مستويات وأداء لاعبات الجوجيتسو وتعزيز استعداداتهن لخوض الاستحقاقات المقبلة، ناهيك عن دورها في رفد المنتخبات الوطنية بأفضل المواهب القادرة على إحداث الفارق ومواصلة مسيرة الإنجازات على الساحات المختلفة.

وتابع: شهدت كأس أم الإمارات للجوجيتسو منذ انطلاقتها قبل 7 أعوام تطورات كبيرة على صعيد المشاركة والتنظيم والاهتمام المتنامي من الأندية والأكاديميات، حتى أصبحت من أهم البطولات، ولا شك أن إضافة فئة تحت 14 عاماً لمنافسات نسخة الموسم الحالي يعكس مدى اهتمام الاتحاد بشريحة البراعم والمواهب الواعدة ويترجم استراتيجيته في الاهتمام بهذه الفئة منذ مراحلها الأولى لربطها باللعبة منذ الصغر.

وأكد فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، أن كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو إحدى أبرز الفعاليات على مستوى الدولة، مشيراً إلى سعادته بتصدر أكاديمية «بالمز الرياضية» منافسات فئة الشابات خلال النسخة الأخيرة من البطولة، وقال: تألقت لاعبات الجوجيتسو الإماراتيات على مدار السنوات الأخيرة، وسجلن أداء استثنائياً في مختلف الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، ما يعكس قدرتهن على المساهمة في رفع رصيد الدولة من الميداليات، ومن هنا يبرز دور بطولات الاتحاد العديدة والتنافسية وفي مقدمتها كأس «أم الإمارات»، وندرك بأن لاعباتنا يتمتعن بمستويات متميزة وروح تنافسية عالية تضمن تميزهن في هذه البطولة المرموقة.

وقال محمود السيد، مدير أكاديمية الجوجيتسو في نادي الوحدة الذي تصدر فئة الكبار في نسخة العام الماضي: نثق بقدرتنا على الدفاع عن اللقب والفوز بالبطولة، حيث بذلت لاعباتنا قصارى جهدهن في التدريب والاستعداد لخوض النزالات على مدار الأشهر الأخيرة. ونتوجه بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو على منحه اللاعبات هذه الفرصة الثمينة لإظهار عزيمتهن ومهارتهن والتنافس على أعلى المستويات». ونجح نادي الوحدة في تحقيق لقب الموسم الماضي في فئة الكبار «فوق 18 عاماً» متفوقاً على بني ياس والعين صاحبي المركزين الثاني والثالث، كما حصد الوحدة اللقب على مستوى فئة الشابات «تحت 18 عاماً» متقدماً على العين والجزيرة، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث، فيما أحرزت أكاديمية «بالمز الرياضية تيم 777» اللقب في فئة الناشئات «تحت 16 عاماً»، متفوقة على الوحدة الذي حل وصيفاً والعين الذي حل ثالثاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز