110 صقور في فعاليات مهرجان «ليوا الدولي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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سجلت منافسات مسابقة الصقور ضمن اليوم الرابع من مهرجان «ليوا الدولي» مشاركة 110 صقور في فئة «الملاك - فرخ» وانقسمت إلى 4 أشواط . وفاز بلقب شوط «جير شاهين» «صقر» سعيد بن أحمد مجرن الملقب «حشيم»، وقطع مسافة 400 متر محققاً 20.422 ثانية، وجاء ثانياً فارس غانم المزروعي.

وشهد شوط «جير بيور» فوز «صقر» عمر العامري والملقب «الباهر» بالمركز الأول وجاء ثانياً عبدالعزيز الكندي، وثالثاً أحمد الخيلي، وفي شوط «جير قرموشة» حقق «صقر 44»، لمالكه أحمد الشدي المركز الأول، وجاء ثانياً عباد الفلاحي.وفي شوط «جير تبع» حقق المركز الأول صقر المنصوري الملقب «ب 8»، وجاء ثانياً خالد الهاملي. وتقام اليوم منافسات فئة «محترفين فرخ».

وكرم الفائزين عبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي وحمدان المزروعي مدير النادي.

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