أوستهاوزن يحقق اللقب الـ 10 في «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق الجنوب أفريقي لويس أوستهاوزن اللقب الشخصي العاشر في مسيرته في جولة دي بي ورلد العالمية للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما حصد فوزه في بطولة ألفريد دونهيل الجنوب أفريقية.

جاء فوز اوستهاوزن بعد منافسة قوية امتدت ليوم خامس إضافي بسبب أحوال الطقس الماطرة، لينهي المنافسات برصيد 18 ضربة تحت المعدل، بفارق ضربتين عن صاحب المركز الثاني الجنوب أفريقي تشارل شوارتزيل الذي حقق 16 ضربة تحت المعدل.

يعتبر هذا أول لقب لأوستهاوزن منذ خمس سنوات، عندما توج بلقب بطولة جنوب أفريقيا المفتوحة في ديسمبر من عام 2018، وهو الذي حقق نجاحات بارزة في مسيرته من أهمها حصد لقب البطولة المفتوحة العريقة في أسكتلندا في 2010، وهي إحدى أهم البطولات الكبرى في رياضة الغولف.

طموح

من جانبه، اعترف أوستهاوزن عقب الفوز، أنه حاول في 12 مشاركة سابقة حصد اللقب، لذلك فإن الفوز كان يريده بشدة، وقال: «إنها واحدة من البطولات التي أردت دائماً الفوز بها، استغرق الأمر مني بعض الوقت لكنني نجحت في تحقيق ذلك في نهاية المطاف».

وكان الإنجليزي ماركو بينج أحد أكبر المستفيدين في البطولة بعدما جاء بالمركز الرابع، ليتقدم 28 خطوة ويصبح بالمركز 13 في ترتيب «السباق إلى دبي» من رولكس، الصادر لهذا الأسبوع، والذي يتنافس فيه اللاعبون على مدار الموسم.

44 بطولة

ويشهد الموسم الجديد لجولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» بدعم من رولكس، إقامة 44 بطولة على الأقل في 24 دولة مختلفة، على أن يكون الختام هذه المرة متجدداً، باستضافة الإمارات الختام بنظام متجدد في بطولتين على التوالي في شهر نوفمبر من العام المقبل مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للغولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

6 بطولات

ويشهد الموسم الجديد إقامة 6 بطولات على الأقل في المنطقة ضمن جولة دي بي ورلد، منها خمس بطولات في الإمارات، وهي: بطولة «دبي إنفيتيشنال» في منتجع خور دبي للغولف بالفترة 14-١١ يناير المقبل، بطولة هيرو دبي كلاسيك في نادي الإمارات للغولف 21-١٨ يناير، بطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للغولف 28-٢٥ يناير، بطولة البحرين 4-١ فبراير المقبل، بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس للغولف 10-٧ نوفمبر 2024، بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للغولف 17-١٤ نوفمبر 2024.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز