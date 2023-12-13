1200 لاعب في انطلاقة «آسيوية الشطرنج للشباب والناشئين» بالعين اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تنطلق اليوم في مركز العين للمؤتمرات، منافسات بطولة آسيا للشطرنج للشباب، والناشئين، والأشبال، للفئات العمرية تحت 8 و10 و12 و14 و16 و18، سنة للذكور والإناث، بمشاركة أكثر من 1200 لاعب ولاعبة، يمثلون 44 دولة.

ويقام الحدث بتنظيم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، وإشراف الاتحاد الآسيوي للشطرنج.

وتعود البطولة إلى مدينة العين من جديد، بعد آخر نسخة أقيمت بها عام 2007، كما تعد الأكبر على مستوى القارة لفئاتها المختلفة، وكذلك أعداد المشاركين.

ويترأس لجنة الحكام بالبطولة الماليزي حميد مجيد، بالإضافة إلى 4 حكام آخرين وهم حسین توردياليف من أوزبكستان وسلمان طارق من الإمارات لفئة الذكور وأنتون من فيتنام وكوثر من كازاخستان لفئة الإناث. فيما تم اختيار الحكم والمحاضر الدولي مهدي عبدالرحيم ليكون رئيساً للجنة اللعب النظيف.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن اللجان العاملة وضعت لمساتها الأخيرة من حيث الاستعداد تأهباً لخوض منافسات البطولة الأضخم على مستوى القارة.

يذكر أن البطولة تعد من بين أهم البطولات في أجندة الاتحاد الآسيوي والبطولات القارية للفئات العمرية عالمياً وتجمع العديد من المواهب الشابة الآسيوية، وتعتبر كرنفالاً حقيقياً للمواهب الشطرنجية الواعدة، وتولي الاتحادات المحلية أهمية كبرى للبطولة التي تعد بمثابة شهادة ميلاد لعدد من أبرز نجوم الشطرنج الآسيوي مثل راميش بابو براجناندا وصيف كأس العالم للشطرنج، والأوزبكي نادر بيك عبدالستاروف بطل العالم للشطرنج السريع.

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