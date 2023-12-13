الروسي باتيرجازييف يتألق في «ليلة الأبطال» ضمن مونديال الملاكمة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أحرز الروسي «ألبرت باتيرجازييف» لقب بطولة العالم الأولى للرابطة الدولية للملاكمة المحترفة، بتغلبه على الكوبي «لازارو ألفاريز» بوزن 60 كلغ في النسخة الثامنة من «ليلة الأبطال» التي جرت في صالة «الأجندا» بدبي بمشاركة نخبة الملاكمين من مختلف الدول، وشهدت أقوى وأصعب المنافسات الاحترافية، وشهدت المباراة الافتتاحية لـ «ليلة الأبطال» بداية قوية من الإماراتي سلطان النعيمي في مواجهته مع نورجيجيت ديوشيبايف من قيرغيزستان لكن الملاكم القيرغيزي فاز بالإجماع واستطاع التحكم بالمباراة.

وتألق البطل الأولمبي الروسي باتيرجازييف في المواجهة الصعبة مع بطل العالم ثلاث مرات الكوبي ألفاريز، وتوج باللقب العالمي، حيث سيطر على الهجوم، رغم ضربات منافسه القوية وكان من الصعب تحديد الفائز في المباراة حتى النهاية، وحقق باتيرجازييف الفوز، ومعادلة السجل الشخصي مع ألفاريز 2-2.

وشهدت المباريات التي جرت تحت مظلة الرابطة الدولية للملاكمة، تألق اللاعبين الروس إيفجيني تيشتشينكو ومسلم غازيماغوميدوف و مارك بتروفسكي.

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