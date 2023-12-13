مجمع حمدان الرياضي يستضيف الدوري العالمي للسباحة الفنية اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يستضيف مجمع حمدان الرياضي في دبي، منافسات الدوري العالمي للسباحة الفنية التي تنطلق اليوم بمشاركة 160 سباحة من فئات عمرية مختلفة من 12 إلى 30 عاماً من 14 دولة، ويقام الحدث بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتنظمه أكاديمية «دبل دي» للسباحة.

وتضم قائمة الدول المشاركة الإمارات، بريطانيا، إسبانيا، إيطاليا، اليونان، فنلندا، روسيا البيضاء، التشيك، جورجيا، بولندا، الأردن، نيوزيلندا، كازاخستان، روسيا.

ويحضر 110 من السباحات المشاركات من خارج الدولة يمثلن 23 فريقاً وأكاديمية إلى جانب منتخبي روسيا البيضاء واليونان المشاركين بنخبة السباحات التي تتصدرهن اليونانية ايفانجيلا بلاتونيوتيس صاحبة الميدالية الفضية في بطولة العالم ونجمة روسيا البيضاء فاسيلينا خاندوشكا الحائزة على الميدالية البرونزية في بطولة العالم.

حضور

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحافي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي أمس، وتحدث خلاله عبدالله شهداد مدير «مجمع حمدان الرياضي» وداريا كالكينا مديرة أكاديمية «دبل دي» المنظمة للبطولة والبطلة الأولمبية الروسية مارينا غوليدكينا الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ومواطنتها انستازيا آرخيبوفسكايا بطلة العالم 5 مرات.

وأكد شهداد الاستعداد التام لتنظيم البطولة وتهيئة مستلزماتها، حيث تحتاج إلى تجهيزات صوتية فوق وتحت الماء وأجهزة تحكيم وتصوير خاصة، وقال إن «مجمع حمدان الرياضي» مجهز ومؤهل لتنظيم بطولات في مختلف الرياضات ومن بينها منافسات السباحة الفنية.

وقال: يحرص مجلس دبي الرياضي على استضافة البطولات في الرياضات الأولمبية وتحقيق التنوع في الرياضات على مستوى استضافة تدريبات الفرق أو البطولات، وكذلك تقديم كل سبل الدعم لرياضات المرأة، وقد نظمنا في العام الماضي بالتعاون مع أكاديمية دبل دي بطولة دولية للسباحة الفنية، وقد ساهم نجاح تلك البطولة في تحقيق العديد من الفوائد من بينها استضافة 6 معسكرات تدريبية لفرق ومنتخبات في السباحة الفنية، وكذلك التوسع في تنظيم الحدث، حيث يتم الآن تنظيم الدوري العالمي بمشاركة 160 سباحة من 14 دولة من منتخبات وفرق وأكاديميات.

استضافة

وأعربت داريا كالكينا عن سعادتها بتنظيم الدوري العالمي للسباحة الفنية بمشاركة واسعة وحضور قوي من خارج الدولة، وقالت: الهدف من تنظيم البطولة هو تعزيز مكانة دبي في استضافة البطولات والمعسكرات التدريبية في هذه الرياضة الأولمبية الرائعة، وكذلك تقديم الفرصة للسباحات الناشئات باللقاء ومشاهدة بطلات عالميات وفرق متقدمة والسير على خطى هؤلاء النجمات وحذو حذوهن للوصول إلى أعلى المستويات والتنافس في البطولات الكبرى، كما أن مشاركة منتخبي اليونان وروسيا البيضاء في البطولة يمنح الجمهور والمشاركات الفرصة لمشاهدة مستويات فنية عالية والتعلم منهما.

وقالت: هذه الرياضة تحقق نمواً وانتشاراً واسعاً وسريعاً على مستوى انضمام سباحات جدد ومدربين جدد وأكاديميات أيضاً، ونحن سعداء أن يكون لدينا 4 فتيات إماراتيات صغيرات يتدربن معنا ويحلمن أن يصبحن مؤهلات لتمثيل دولة الإمارات في البطولات الدولية.

وأكدت ضيفتا البطولة والقائمات بالتحكيم فيها البطلة الأولمبية الروسية مارينا غوليدكينا ومواطنتها انستازيا آرخيبوفسكايا بطلة العالم 5 مرات سعادتهما بالوجود في دبي التي تحرصا على زيارتها، وكذلك التواجد في البطولة للتحكيم وتقديم الإرشادات للأجيال القادمة من السباحات لتكوين بطلات جديدات، كما أكدتا أهمية أن يكون لدى كل سباحة هدف واضح وكبير يعملن بجد على تحقيقه وأهمية دعم العائلات لهن.

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