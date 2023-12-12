فرنسا تحرز ذهبية البندقية الهوائية في مونديال الرماية البارالمبية

المصدر: العين - وام

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فاز الفرنسي تانغوي ديلافروست أمس بذهبية مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار وضعية الراقد لفئة «SH2 مختلط»، ضمن منافسات مونديال الرماية البارالمبية. وحقق البطل الفرنسي 255.6 نقطة، وحصدت مواطنته جاستين بييه الفضية، محققة 254.9 نقطة، وفاز الكوري الجنوبي باك سيون بالبرونزية، محققاً 232.3 نقطة.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في نادي العين الفروسية وللرماية والغولف، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

إشادة

وأشاد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، بإنجازات أبناء الإمارات من مختلف فئات أصحاب الهمم في الرماية، بعزيمتهم القوية التي مكنتهم من الوصول إلى المراكز الأولى في المشاركات الدولية المختلفة.

وتوجه المهيري بالشكر والتقدير إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، على التنظيم المتميز لبطولة كأس العالم للرماية، وما تقدمه من دعم ورعاية كبيرة لمنتسبيها لاسيما الرياضيين، بما ينعكس إيجاباً على مشاركاتهم في البطولات الإقليمية والدولية، كما شكر اللجنة المنظمة لمنافسات البطولة، على التنظيم الجيد للبطولة.

وأضاف: بدعم قيادتنا الرشيدة يواصل أبطال «أصحاب الهمم» تحقيق المراكز الأولى في البطولات العالمية والدولية، ونتمنى للمتأهلين منهم إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، تحقيق النتائج الجيدة في مونديال الرماية بالعين.

من جانب آخر نظمت اللجنة العليا للبطولة زيارات سياحية للوفود المشاركة في البطولة إلى «برج خليفة»، و«القرية العالمية» بدبي، ومضمار العين لسباقات الهجن، وسوق القطارة التراثي، ومتحف الشيخ زايد بالعين.

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