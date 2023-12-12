برعاية أحمد بن محمد.. انطلاق فعاليات النسخة الأولى من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور "الخميس"

المصدر: وام

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تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور رئيس اتحاد الإمارات للصقور، تنطلق بعد غدٍ “الخميس” في ميدان الروية بدبي فعاليات النسخة الأولى من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور للفرق لمسافة 400 متر بمشاركة دولية واسعة من جهات معنية بالصقور من أعضاء الاتحاد الدولي المؤسسين والرياضيين بواقع 15 فريقاً يمثلون 15 دولة.

وتُجرى غداً (الأربعاء) قرعة كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور بحضور ممثلي الفرق الدولية المشاركة، حيث سيعلن كل فريق عن التشكيل المعتمد الذي سيخوض به المنافسات بواقع أربعة صقور لكل أربعة صقارين، كما يسبق القرعة التدريب الرسمي بميدان الروية لجميع الفرق استعداداً لخوض منافسات الكأس.

وتضم الفرق المشاركة في كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور: فريق اتحاد الإمارات للصقور، وفريق لجنة الصقور في لجنة رياضات الموروث الشعبي من مملكة البحرين، وفريق قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية من دولة الكويت، وفريق الجمعية المغربية للصيادين بالصقور، وفريق الجمعية الوطنية الجزائرية للصقارة، وفريق جمعية القناص المصري لرعاية الجوارح.

كما تشهد الكأس مشاركة الفرق الممثلة لكل من: الجمعية الأرجنتينية للصقور، والاتحاد الوطني للصيادين والصقور من إيطاليا، والجمعية الإسبانية للصقور، وجمعية الصيد بالصقور من أوزبكستان، وجمعية كيلوميرو من تنزانيا، وصندوق حماية الصقور من قيرغيزستان، وجمعية القناص القطرية، وجمعية الصقور اليونانية، ومركز الحفاظ على الصقارة من الصين.

وكان الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور قد أعلن عن استلام جميع القوائم المشاركة من الفرق الدولية عقب إرسال الملفات المتضمنة لشروط المشاركة قبل 3 أشهر في سبتمبر الماضي، بعد أن تم فتح باب التسجيل عقب الإعلان الرسمي عن إطلاق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم للكأس، حيث استمر استقبال طلبات المشاركة على مدار شهر كامل.

وتنطلق بعد غدٍ (الخميس) أعمال الملتقى الدولي الأول لرياضات وسباقات الصقور تحت شعار "استدامة رياضة الصقور" بمشاركة نخبة من المتخصصين والمهتمين برياضات الصقور.

وسيتيح الحدث للمشاركين فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات الخاصة برياضة الصقور، وعرض ومناقشة إنجازات وتجارب الجهات المعنية للحفاظ على هذه الرياضة واستدامتها.

ويوفر الحدث منصة فريدة لمناقشة الجهود المبذولة في مجال الحفاظ على رياضة الصقور وتطويرها وتبادل المعارف والخبرات وتعزيز الفهم الصحيح لنشاطات سباقات الصقور وأساليب ممارستها، حيث تتمثل رسالة الملتقى في تأسيس إطار عالمي لمناقشة كافة النظم التطويرية والتنموية والرياضية وخلق الشراكات بين مجتمع الصقارة بصورة تشكل تنافسية عالمية لرياضات وسباقات الصقور.

- اهتمام كبير.

وأكد سعادة راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور اكتمال الاستعدادات الخاصة بالأحداث الحافلة في أجندة الاتحاد؛ مشيداً بجهود فرق العمل المشاركة في إتمام الجوانب المختلفة سواءً اللوجستية أو الفنية للحدثين الذين تستضيفهما دولة الإمارات للمرة الأولى بمشاركة دولية واسعة واهتمام كبير من جميع المختصين والمتابعين لرياضة الصقور، بعد أن بادرت العديد من الجهات والهيئات والمنظمات والأفراد بالتسجيل لحضور فعاليات كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، والملتقى الدولي الأول لرياضات وسباقات الصقور.

- نقاش دولي.

ويهدف الملتقى إلى التفرد العالمي في تطوير وتنمية قدرات رياضات وسباقات الصقور، وخلق نقاش دولي مشترك بين مختلف الجهات المعنية بالصقور حول الفرص والتحديات التي تواجهها، والوصول إلى آليات تنفيذية مشتركة تستهدف تسهيل وتعزيز سبل الارتقاء بهذه الرياضة.

ويركّز الملتقى على محورين رئيسيين، الأول يستعرض الممكنات التي ساهمت في تطوير واستدامة رياضات وسباقات الصقور بدولة الإمارات، فيما يسلّط المحور الثاني، الخاص بأعضاء الاتحاد الدولي، الضوء على الفرص ومستقبل رياضات وسباقات الصقور على المستوى الدولي، من خلال مجموعة من العروض المرئية والنماذج والتجارب الفريدة للجهات الوطنية والدولية المشاركة.

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