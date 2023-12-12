"معاً من أجل أمتنا" تستعرض مسيرة الجوجيتسو ودور الرياضة في حماية المناخ ضمن فعاليات "cop 28"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرض المشاركون في "منصة نقاشية" بعنوان " معاً من أجل أمتنا"، والتي نظمها جناح "أبوظبي الأول" بمركز " تمويل المناخ"، في مدينة إكسبو دبي، ضمن مؤتمر المناخ " cop28"، دور الرياضة في تنفيذ ممارسات مستدامة لحماية المناخ، والخطط والبرامج لصناعة الأبطال في رياضة الجوجيتسو.

وتم "عرض فيديو" في بداية الجلسة، يجسد مسيرة متميزة من النجاحات التي حققتها هذه الرياضة، ويظهر مدى الشغف والالتزام بالتميز، والحرص دائما للتواجد على منصات التتويج في كل المحافل بحثا عن المركز الأول والرقم واحد.

وشهدت الجلسة مشاركة محمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي باتحاد الإمارات للجوجيتسو ، و"البطل الذهبي" فيصل الكتبي، والبطلة أسماء الحوسني.

وأكد محمد المرزوقي أن الرياضة تلعب دوراً محورياً في الدفاع عن القضايا المستدامة، بوجود مبادرات عدة مثل الرياضة من أجل العمل المناخي، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ.

وأضاف: "فعاليات الجو جيتسو تركز على تقليل هدر المياه، واستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير، وتنفيذ ممارسات مستدامة، وملتزمون بالاستدامة لتحقيق نهج صديق للبيئة بشكل عام، والمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال إعادة تدوير بدلة رياضة الجو جيتسو "الكيمونو"، وإقامة البطولات في الأماكن الخارجية "المفتوحة، كلما كان ذلك ممكنا.

وأكد البطل العالمي فيصل الكتبي أهمية الرياضة في تطبيق أفضل الممارسات لحماية المناخ، وتقديم المبادرات المبتكرة في هذا المجال، والعمل على نشر التوعية بالقضايا المناخية، انطلاقاً من الدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات في طرح الحلول الناجعة للتحديات البيئية مثل تغير المناخ، والتفاعل الكبير الذي حققه مؤتمر المناخ " cop28"

وقال: "دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة تقدم المبادرات المتنوعة لدعم الجهود العالمية لحماية المناخ، والرياضة أيضاً لها تأثير إيجابي كبير في مثل هذه الجهود، من خلال نشر التوعية في المجتمعات المختلفة، ويجب علينا كرياضيين أن نساند جهود الدولة، وندعمها من خلال العمل على تنفيذ الأفكار المبتكرة، والتفاعل مع أي دعوات تعزز دورنا الإيجابي في المجتمع".

وشاركت اللاعبة أسماء الحوسني بطلة الآسياد في الحديث بإلقاء الضوء على بداية علاقتها بالجوجيتسو مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به الرياضة في حماية البيئة، وأهمية الحرص على دعم جهود الدولة في هذا المجال، انطلاقاً من النجاح الكبير والنتائج المهمة التي شهدها مؤتمر " cop28"، بما ينسجم مع الرؤى المستقبلية الداعمة لترسيخ أفضل الممارسات لحماية البيئة، وتوعية الأجيال القادمة بدورها في نشر الثقافة الإيجابية للحد من الأضرار الناتجة عن التغير المناخي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز