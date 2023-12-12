"دولي الريشة الطائرة" يشيد بالنجاح التنظيمي لبطولات فزاع

المصدر: وام

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أشاد الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بالتنظيم المتميز لبطولات فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، والحرص الكبير من الدول واللاعبين النخبة على التواجد في نسخها المختلفة.

وأكد جعفر إبراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة أن بطولات فزاع بألعابها المختلفة تعد نموذجاً عالمياً لتطوير رياضة " أصحاب الهمم".

وأضاف ان "بطولات فزاع" أشبه بالألعاب البارالمبية على مدار العام وتمثل حدثا مهم عالمياً، بوجود ملاعب مميزة، ونقل تلفزيوني عالي الجودة، بالإضافة إلى أن نادي دبي لأصحاب الهمم يمتلك خبرة كبيرة في التنظيم، موضحا ان تطور الرياضة يتطلب استدامة استمرارية الأحداث والفعاليات.

وكشف جعفر إبراهيم أن المؤشر الفني لبطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة بنسختها الخامسة في 22 مسابقة بفئاتها المختلفة في تصاعد مستمر، ما سيكون له المردود الفني على المستوى العام، كما أن هذه النسخة محطة تأهيلية مهمة للمشاركة في بارالمبية " باريس 2024"، وشاهدنا حرص المنتخب الصيني على التواجد" كامل العدد" في دبي، من أجل حجز أكبر عدد من المقاعد للتحدي البارالمبي المقبل.

وأثنى على تطور مستوى اللاعبين العرب في البطولة من نسخة لأخرى، آملاً في أن تحقق مشاركتهم في هذه النسخة الأهداف المرجوة.

و في سياق متصل يختتم بعد غد الدور التمهيدي للكشف عن هوية الأبطال المتأهلين إلى الأدوار الحاسمة التي تنطلق الجمعة المقبل.



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