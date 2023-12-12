160 سباحة من 14 دولة في منافسات "الدوري العالمي" "بمجمع حمدان الرياضي"

المصدر: وام

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تنطلق غدا في مجمع حمدان الرياضي بدبي، منافسات الدوري العالمي للسباحة الفنية، التي تستمر يومين، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتنظيم أكاديمية "دبل دي" للسباحة.

تشارك في المنافسات 160 سباحة من أعمار 12- 30 سنة ، يمثلن 14 دولة هي، الإمارات، بريطانيا، اسبانيا، ايطاليا، اليونان، فنلندا، بيلاروسيا، التشيك، جورجيا، بولندا، الأردن، نيوزيلندا، كازاخستان، وروسيا.

ومن بين المشاركات 110 سباحات يحضرن من خارج الدولة يمثلن 23 فريقا وأكاديمية الى جانب منتخبي بيلاروسيا واليونان المشاركين بنخبة السباحات و تتصدرهن اليونانية ايفانجيلا بلاتونيوتيس والبيلاروسية فاسيلينا خاندوشكا الحائزة كل منهما على الميداليتين الفضية والبرونزية في بطولات العالم.

وأعلن اليوم في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس دبي الرياضي، عن تفاصيل الحدث، بحضور عبد الله شهداد مدير مجمع حمدان الرياضي، وداريا كالكينا مديرة أكاديمية دبل دي المنظمة للبطولة والبطلة الأولمبية الروسية مارينا غوليدكينا والبطلة العالمية الروسية انستازيا آرخيبوفسكايا.

كما تم تقديم ضيفتا البطولة وهما البطلة الأولمبية الروسية مارينا غوليدكينا الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ومواطنتها انستازيا آرخيبوفسكايا بطلة العالم 5 مرات اللتين تتواجدان للتحكيم وأيضا لتقديم الاستشارات الفنية للمشاركات والملاحظات لتطوير الأداء.

وأكد عبدالله شهداد الاستعداد التام لتنظيم البطولة وتهيئة مستلزماتها حيث تحتاج الى تجهيزات صوتية فوق وتحت الماء وأجهزة تحكيم وتصوير خاصة، وقال إن مجمع حمدان الرياضي، مجهز ومؤهل لتنظيم بطولات في مختلف الرياضات ومن بينها منافسات السباحة الفنية.

وأضاف :" يحرص مجلس دبي الرياضي على استضافة البطولات للرياضات الأولمبية، وتحقيق التنوع في الرياضات على مستوى استضافة تدريبات الفرق أو البطولات، وكذلك تقديم كل سبل الدعم لرياضات المرأة".

وتابع :" نظمنا في العام الماضي بالتعاون مع "أكاديمية دبل دي" بطولة دولية للسباحة الفنية، وقد ساهم نجاح هذه البطولة في تحقيق العديد من الفوائد من بينها استضافة 6 معسكرات تدريبية لفرق ومنتخبات في السباحة الفنية، وكذلك التوسع في تنظيم الحدث حيث يتم الآن تنظيم الدوري العالمي بمشاركة 160 سبّاحة من 14 دولة من منتخبات وفرق وأكاديميات".

من جانبها أعربت داريا كالكينا عن سعادتها بتنظيم الدوري العالمي للسباحة الفنية بمشاركة واسعة وحضور قوي من خارج الدولة، موضحة ان الهدف من تنظيم البطولة هو تعزيز مكانة دبي في استضافة البطولات والمعسكرات التدريبية في هذه الرياضة الأولمبية الرائعة، وكذلك تقديم الفرصة للسبّاحات الناشئات باللقاء ومشاهدة بطلات عالميات وفرق متقدمة.

وقالت " تحقق الرياضة نموا وانتشارا سريعين على مستوى انضمام سبّاحات جدد ومدربين جدد وأكاديميات أيضا، ونحن سعداء أن يكون لدينا 4 فتيات إماراتيات صغيرات يتدربن معنا ويحلمن أن يصبحن مؤهلات لتمثيل دولة الإمارات في البطولات الدولية".

وأكدت ضيفتا البطولة والقائمات بالتحكيم فيها وهما البطلة الأولمبية الروسية مارينا غوليدكينا ومواطنتها انستازيا آرخيبوفسكايا أهمية تواجدهما في البطولة للتحكيم وتقديم الارشادات للأجيال القادمة من السبّاحات لإعداد بطلات جديدات، كما أكدتا أهمية أن يكون لدى كل سبّاحة الهدف الواضح الذي تعمل على تحقيقه.

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