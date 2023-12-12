حشر بن مكتوم يتوج أنستاسيا بكأس «تحدي الحبتور» للتنس

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، الفائزات في ختام بطولة تحدي الحبتور الدولية 26 لتنس السيدات «الزوجي والفردي».

وفازت الروسية أنستاسيا تيخونوفا بلقب مسابقة الفردي في بطولة «تحدي الحبتور»، بعد تغلبها على الهولندية أريان هارتونو، في المباراة النهائية على ملاعب التنس بفندق الحبتور جراند.

حسم

ونجحت تيخونوفا، المصنفة 106 عالمياً، في حسم المباراة النهائية بالفوز بمجموعتين دون رد، في مباراة استغرقت 84 دقيقة، لتحصل على كأس البطولة.

وفاز الزوجي المجري المصنف الأول على البطولة، والمكون من تيميا بابوس وفيرا زنوفيرفا، بلقب مسابقة الزوجي، بعد فوزه على الزوجي البريطاني المكون من أوليفيا نيكولاس وهيزر واطسون، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

مراسم

حضر مراسم التتويج خلف الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، وأحمد عبد الملك نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس، ونورة العتيبة ضيفة شرف البطولة، كما شهد الختام علي الزايدي القنصل العام الكويتي بدبي، ونورة بدور مديرة البطولة.

وشهدت البطولة التي تبلغ جوائزها 100 ألف دولار، مشاركة 88 لاعبة من الواعدات، وسط إقبال جماهيري كبير.

وأعرب خلف الحبتور عن سعادته بالنجاح الفني والتنظيمي للبطولة، التي حققت أهدافها، وتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ حشر مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على حضوره المباراة النهائية والحفل الختامي، وقدم التهنئة للفائزات، كما وجّه الشكر إلى الاتحاد الدولي للتنس، واتحاد الإمارات للتنس، على تعاونهما ودعمهما الفني للبطولة، وإلى فريق العمل المتطوعين، الذين بذلوا جهوداً كبيرة، حتى يخرج هذا العرس العالمي بصورة رائعة.

حرص

وأكدت الروسية أنستاسيا أنها قضت أسبوعاً مميزاً في دبي، وأشارت إلى حرصها على المشاركة في العام المقبل للدفاع عن لقبها.

وأكد أحمد عبد الملك، أن اتحاد التنس يولي البطولة أهمية خاصة، ويقدم كل الدعم الفني لها، لا سيما أنها تحقق نجاحات مستمرة.

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