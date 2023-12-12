8 فرق في انطلاقة كأس سلطان بن زايد للبولو اليوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تنطلق اليوم بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو في نسختها الرابعة، وتقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بمشاركة 8 فرق دولية، وعدد من أبرز اللاعبين واللاعبات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ويلتقي فريقا أبوظبي بولو والحبتور بولو، في المباراة الافتتاحية.

ينظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، البطولة بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو وتستمر المنافسات حتى 23 الجاري.

وتم توزيع الفرق الثمانية وهي غنتوت للبولو، أبوظبي، استانسيا، لامارا، الإمارات، بن دري، AM، الحبتور، على مجموعتين بعد إجراء القرعة أول من أمس، بحضور خالد المرزوقي المدير التنفيذي رئيس اللجنة المنظمة، وناصر الشامسي قائد فريق غنتوت للبولو، وسانتياجو ممثل اتحاد البولو.

ونقل المرزوقي تحيات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان للحضور، مشيداً بدعم واهتمام مجلس أبوظبي الرياضي.

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