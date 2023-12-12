20 ميدالية لأبطال الإمارات في ختام «آسيوية الفنون القتالية المختلطة»

المصدر: المنامة - البيان

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اختتم منتخبنا الوطني، أمس، مشاركته في بطولة آسيا للفنون القتالية المختلطة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة، وتمكن أبطالنا من إبراز تألقهم وإظهار براعتهم، لا سيما مع حصدهم عدداً كبيراً من الميداليات الملونة، والتي طغى عليها بريق الذهب. وظفر أبطالنا بـ20 ميدالية بواقع 9 ذهبيات و7 فضيات و4 برونزيات، ما يؤكد تفوق رياضيي الإمارات وسعيهم الدائم نحو إحراز النصر والتربع على المراكز الأولى.

نزالات

وشهد اليوم الثاني من الفعالية خوض نزالات فئة «الناشئين أ» (16 – 17 عاماً)، حيث نجحت البطلة زمزم الحمادي بحصد ذهبية «فئة الناشئين أ» وزن 52 كيلوجراماً، بعد الفوز على منافستها اللبنانية أنجلينا النعيمي، كما حاز المنتخب على 3 فضيات حققها كل من جاسم عبدالله الحوسني فئة «الناشئين أ وزن 77 كجم، وسعيد النعيمي فئة «الناشئين أ وزن 56 كجم»، ووضاح أبو شيخة فئة «الناشئين أ وزن 93 كجم»، وبرونزيتين حققهما أحمد الجابري لفئة «الناشئين أ وزن 70 كجم»، والعقيلي الزعابي لفئة «الناشئين أ وزن 65.8 كجم».

وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ورئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة: «سعداء بهذه النتائج الطيبة التي حققها شبابنا في بطولة آسيا للفنون القتالية المختلطة وإحرازهم هذا العدد المذهل من الميداليات، فلم تكد تخلو منصات التتويج من الرياضيين الإماراتيين.

ويؤكد شبابنا وشاباتنا يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام أنهم على قدر ثقتنا بهم وأنهم أصحاب عزيمة قوية وهمة عالية تمكنهم من التفوق في شتى الاستحقاقات.

نتائج

وتعكس هذه النتائج مدى دعم الاتحاد للرياضات القتالية وشعبيتها المتنامية في الدولة». وقالت زمزم الحمادي، الفائزة بذهبية وزن 52 كجم: «سعيدة بنجاحي في حصد المركز الأول وإضافة ميدالية ذهبية إلى رصيد الدولة الزاخر بالانتصارات الرياضية ومتابعة هذا العام بمستوى متميز، خصوصاً بعد فوزي بذهبية بطولة العالم للفنون القتالية للناشئين في أغسطس الماضي.

وركّزت منذ بداية البطولة على تقديم أفضل أداء واضعةً نصب عيني الفوز والتفوق على الجميع، وهو ما تم بفضل الله. وأتوجه بالشكر إلى قيادتنا الرشيدة واتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على دعمهم وثقتهم بنا وتزويدنا بكل الوسائل والإمكانات لنكون على أتم الاستعداد لخوض التحديات والمشاركة في البطولات المختلفة».

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