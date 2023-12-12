منتخب الريشة الطائرة يخسر ضربة البداية في «دولية فزاع»

المصدر: دبي - البيان

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خسر منتخب الريشة الطائرة ضربة البداية في النسخة الخامسة لبطولة فزاع الدولية للريشة للطائرة لأصحاب الهمم، التي انطلقت بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وتعد البطولة آخر محطة تأهيلية للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، وتشهد مشاركة 308 لاعبين ولاعبات من 41 دولة، من بينها 4 دول عربية هي: الإمارات ومصر والعراق، بالإضافة إلى السعودية، التي تشارك لأول مرة في «دولية فزاع» للريشة الطائرة. وفاز الفيتنامي مان جانج هونج على لاعب منتخب الريشة الطائرة جمال البدواوي 2 - صفر، ضمن الدور التمهيدي، الذي يقام بنظام المجموعات، وتمكن العراقي أشرف حسن من الفوز على نظيره الإسباني أليكس سانتا ماريا 2 - 1.

نخبة

وأكد جمال البدواوي لاعب المنتخب أنه يشارك في البطولة من أجل اكتساب الخبرات الميدانية، بوجود نخبة من أبطال العالم، استعداداً للمرحلة المقبلة.

مشاركة

وأضاف: «إن بطولات فزاع باتت رقماً مهماً عالمياً، وأبطال النخبة يتسابقون من أجل المشاركة في هذا الحدث العالمي، الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية، ضمن محطات التأهيل إلى بارالمبية باريس 2024».

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