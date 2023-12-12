مذكرة تفاهم بين الأولمبياد الخاص الإماراتي و«أمريكية دبي»

المصدر: دبي - البيان

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وقع الأولمبياد الخاص الإماراتي مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية في دبي، لتعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات والمعارف فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية الخاصة بأصحاب الهمم، وتسهيل المشاركات التطوعية لطلاب الجامعة في فعاليات الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وقع مذكرة التفاهم كل من طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، والدكتور لانس دي ماسي رئيس الجامعة الأمريكية في دبي، وتضمنت عدة أوجه من التعاون بين الطرفين مثل تنظيم ورش العمل للمدربين والفنيين والإداريين العاملين في القطاع الرياضي بالتعاون مع كلية التربية في الجامعة لزيادة الوعي بأهمية الدمج وسبل تحقيقه، وتسهيل فرص التطوع لطلاب الجامعة خلال المنافسات والبطولات والفعاليات والمبادرات التي سينظمها الأولمبياد الخاص الإماراتي في مختلف إمارات الدولة.

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