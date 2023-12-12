3 ميداليات جديدة للإمارات في مونديال الرماية البارالمبية

المصدر: أبوظبي - البيان

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حقق أبطال الإمارات، 3 ميداليات جديدة في بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2023 بمدينة العين «ذهبية وفضية وبرونزية»، والمقامة برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في نادي العين الفروسية وللرماية والغولف، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية ,«البارالمبية الدولية».

وفاز البطل الإماراتي محمد الحبسي بالميدالية الذهبية لرماية الأطباق من الحفرة «الشوزن»، محققاً 38 إصابة، ونال زميله أحمد بوهليبة الميدالية الفضية.

وفاز بطلنا حمد المنصوري بالميدالية البرونزية في مسابقة المسدس هوائي 10 متر للرجال الفئة SH1 محققاً 201.5 نقطة، فيما فاز بالميدالية الذهبية الكوري، كيم جونج.

وفي مسابقة المسدس 10 متر للسيدات الفئة SH1 فازت بالذهبية الفرنسية جالي ايدون.

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