نخبة عدائي العالم يشاركون في ماراثون دبي 2024

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي 2024، المقرر انطلاقته في منطقة أم سقيم يوم الـ 7 من يناير المقبل، عن مشاركة نخبة العدائين والعداءات الدوليين في الحدث العالمي، حيث تتطلع الإثيوبية هيفن هايلو ديسي، الفائزة بماراثون روتردام وأوساكا، والكينية بيتي تشيبكوني، بطلة ماراثون روما 2023، إلى إضافة ألقاب جديدة إلى مجموعة ألقابهما في سباق السيدات.

وفي فئة الرجال، يتصدر الإثيوبيان وركينه تاديس ماندفرو وكيبيدي تولو وامي، الطريق سعياً للفوز بأول ألقابهما في ماراثون دبي، وكان أفضل رقم شخصي لتاديس (2:05:07) ساعة، في ماراثون هامبورغ عام 2022، بمثابة تحسن كبير في رحلته الماراثونية، بعدما أزاح أكثر من دقيقتين من زمنه الشخصي السابق الذي تم تحديده في ماراثون أمستردام قبل 6 أشهر.

فيما يعد كيبيدي، أحد أسرع العدائين النخبة، والذي بقي في مرحلة صعودية ثابتة في رحلته الماراثونية القصيرة، ومنذ حصوله على المركز الثامن في ماراثون مومباي عام 2020، كان يحقق باستمرار أفضل ما لديه في كل مرة يكمل فيها مسافة الماراثون، وتوج بسباقات الماراثون في سلوفاكيا وإيطاليا وهولندا وبرشلونة بتحقيق أفضل رقم شخصي جديد قدره (2:05:19) ساعة، والمركز الثاني في ماراثون إشبيلية في فبراير 2023.

وقال بيتر كونيرتون، المدير العام للحدث: «تبدو مشاركة العدائين والعداءات النخبة قوية مع تأكيد العديد من الأسماء الأخرى في الأسابيع المقبلة، والرياضيون متحمسون لعودة الحدث إلى المسار المسطح والسريع حول أم سقيم وبرج العرب وطريق شاطئ جميرا، والذي يشتهر بتسجيل أوقات سريعة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز