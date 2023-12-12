«طرق دبي» ترعى لاعبين من أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن رعاية ودعم لاعبين من أصحاب الهمم هما: أحمد محمد البدواوي لاعب الإمارات في رياضة الدراجات الهوائية، أيمن المقبالي في رياضة البولينغ، وقدمت الهيئة دعماً تمثل في رعاية الأبطال الرياضيين، من خلال تأهيلهم وتوفير تكاليف المشاركات الخارجية ومعسكرات التدريب الدولية والمتابعة الطبية والاختبارات الفسيولوجية، بالإضافة لتوفير برنامج غذائي خاص بهم، وذلك بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، بهدف تعزيز تكامل الأدوار في مجال المسؤولية المجتمعية، وتحقيق إنجازات رياضية متنوعة على المستوى المحلي والدولي.

وقال يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: «تواصل هيئة الطرق والمواصلات دعمها للرياضيين من فئة أصحاب الهمم، من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية نحو تمكين مختلف فئات المجتمع، ليكونوا أعضاء فعالين في عملية التنمية الشاملة، والوصول إلى مراكز مرموقة على المستوى المحلي والدولي في جميع المجالات، وتم التعاون في المجال الرياضي مع نادي دبي لأصحاب الهمم، من خلال اختيار أبطال رياضيين من الجنسين، ولديهم اهتمامات رياضية متنوعة، حيث يتم دعمهم طوال العام ومتابعة نجاحهم الرياضي».

وتوجه ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم بالشكر لهيئة الطرق والمواصلات على الجهود المتواصلة في تمكين الرياضيين في المجتمع، وتعزيز سعادتهم، وقال: إن الدعم المقدم من الهيئة يسهم في تعزيز ثقافة المشاركة في المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات المقدمة لهم للوصول إلى الأهداف المراد تحقيقها، وذلك انطلاقاً من توجهات القيادة الرشيدة بدعم أصحاب الهمم.

دعم

وعبر أحمد البدواوي عن شكره للدعم الكبير، الذي حصل عليه من هيئة الطرق والمواصلات من أجل تحقيق بطولات محلية وعربية وآسيوي. أما اللاعب أيمن المقبالي فقد حصل على الذهبية «البولينغ للصم» في ماليزيا، وفي النمسا عن فئة الفردي حصل على ذهبية أخرى، بالإضافة لذهبيتين عن فئة الثلاثي في فرنسا، وفضية بطولة العالم للبولينغ في ألمانيا لعام 2023، كما فاز بالبطولة الدولية الثانية في فرنسا.

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