3 مكاسب سجلها ممثل «دبي البحري» في الحدث..فيكتوري يتألق في موسم العودة لمونديال فورمولا 1

المصدر: دبي - البيان

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حقق فريق فيكتوري، الذي يشارك تحت مظلة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة- فورمولا 1- الهدف الأهم في مشاركته هذا الموسم 2023، بعدما حل وصيفاً في الترتيب العام لبطولة العالم مع نهاية المنافسات في جائزة الشارقة الكبرى، التي أسدل على أحداثها يوم الأحد.

وصعد قائد زورق «فيكتوري 4» المتسابق السويدي أريك ستارك مع نهاية مشهد البطولة العالمية على ضفاف بحيرة خالد الساحرة، محققاً المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 50 نقطة خلف بطل العالم 2023 مواطنه جوناس أندرسون قائد زورق «السويد 14»، الذي توج مبكراً، ونال اللقب برصيد 83 نقطة.

كما استطاع المتسابق أريك ستارك أن يلفت الأنظار إليه بقوة في منافسات جائزة الشارقة 2023، وحقق وللمرة الأولى بعدما توج بلقب منافسات «سبرنت ريس» المستحدثة، التي جرت في ثاني أيام المنافسات، ليواصل ذكرياته الطيبة في الإمارات خلال المواسم الماضية، فيما سجل النجاح الكبير في السباق الرئيسي للجولة، والذي أنهاه في المركز الثالث، بعدما انطلق من المركز الخامس، ليحصد 15 نقطة جديدة.

ولم يحقق ستارك الرقم المطلوب في تصفيات أفضل زمن مكتفياً بتسجيل توقيت جيد في المرحلة الثانية، ومحققاً المركز السابع لينهي الموسم في المركز الثالث للترتيب العام لبطولة أفضل زمن، في حين أسهم بنجاحاته في حصول الفريق على المركز الخامس في الترتيب العام للفرق برصيد 53 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن صاحب المركز الثاني فريق أبوظبي 56، ونقطتين عن صاحب المركز الثالث الفريق الصيني 55 نقطة، ونقطة واحدة عن صاحب المركز الرابع فريق الشارقة 54 نقطة.

تهنئة

وحرص محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تقديم التهنئة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي بهذه النجاحات في موسم العودة إلى المشاركات العالمية لفريق فيكتوري في هذا التخصص الصعب والمميز، مهنئاً إدارة الفيكتوري وأعضاء الجهازين الفني والإداري والمتسابقين اريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4 «وصيف العالم»، وأحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 على المثابرة والاجتهاد، خلال مراحل البطولة العالمية، التي تنقلت بين 5 محطات حول قارات العالم.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي: إن النتائج التي تحققت تمثل الدافع للمزيد من النجاحات مستقبلاً في مشوار مشاركات الفريق في الحدث، حيث ستكون نقطة بداية لما هو قادم، وبإذن الله سيكون الأجمل مع وجود هذا الفريق المتجانس والمميز، والذي يجمع الخبرات الفنية والقدرات العالية.

من جهته أعرب المتسابق أريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4 وصيف بطولة العالم، وصاحب المركز الثاني في سباق الشارقة عن سعادته الكبيرة بالنتيجة، والنهاية الرائعة في موسم 2023، مشيداً بالدعم والمساندة من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وإدارة الفيكتوري، الأمر الذي مكنه من تحقيق النتائج رغم الظروف المختلفة، خلال مراحل البطولة، مؤكداً أن ما وجده ويجده مع الفريق بمثابة أمر مختلف، يدفع للمزيد من الإبداع والتطوير مستقبلاً.

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