سالم الشميلي بطل سباق عجمان للدراجات الهوائية

المصدر: دبي - البيان

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توج سالم الشميلي دراج فريق ربدان، بطلاً لسباق عجمان للدراجات الهوائية، الذي امتد لمسافة 85 كلم، وحل عبد الله محمد من شرطة دبي في المركز الثاني، وعبد الرحمن البلوشي من شباب الأهلي في المركز الثالث، وفرض فريق ربدان سيطرته على السباق، بفوزه بـ 5 ميداليات في فئات عمرية مختلفة.

وجاء فوز الشميلي بالمركز الأول، ليؤكد تفوقه في سباقات الهواة، حيث فاز الأسبوع الماضي بسباق خورفكان لمسافة 80 كلم.

ويعد الشميلي، الذي انتقل إلى فريق ربدان بداية الموسم الحالي، أحد أبرز الدراجين الهواة المواطنين، وهو دراج سابق في صفوف المنتخب الوطني، ويحمل لقب سباق الهواة الإماراتيين الرجال، ضمن الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، العام الماضي.

وأكد الشميلي جهوزيته لسباقات الموسم الجديد، على الرغم من عودته من رحلة علاج من أمريكا قبل أسبوعين، وقال: أتطلع لتجربة ناجحة مع فريق ربدان، أحد أبرز الفرق المنافسة في سباقات الدراجات الهوائية للهواة في الإمارات، وأشكر مديري مطرف الأحبابي، على ثقته بقدراتي.

وأوضح الشميلي أنه يستعد للمشاركة مع فريقه في سباق العين السبت المقبل، ثم طواف الشارقة، والدفاع عن لقبه في بطولة السلم للدراجات الهوائية التي تنطلق يناير المقبل.

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