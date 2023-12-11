سعيد بن ضحاك يفوز بسباق «البقي تورك» في مهرجان «ليوا الدولي»

المصدر: الظفرة - البيان

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فاز سعيد بن ضحاك، بالمركز الأول في منافسات سباق «البقي تورك» للسيارات ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي، وجاء ناصر الحاي ثانياً، وماجد المنصوري ثالثاً، يليه عبد الله الظاهري، وإسماعيل الياسي.

وحقق السباق مستويات فنية متميزة، لكسر الأرقام، وتحقيق أعلى المراكز، بمشاركة كبيرة من المتسابقين في المنافسة التي بدأت بمحاولة كسر الزمن، ومنح كل متسابق محاولتين من أجل الوصول للزمن الأفضل.

وتنطلق اليوم منافسات اليوم الثاني من مسابقة «الصقور» بتحدي «المحترفين – فرخ»، والتي تشهد إقامة 4 أشواط مختلفة.

وأشاد المشاركون في فعاليات المهرجان باللجنة المنظمة للبطولة، والتنظيم الاحترافي للفعاليات، والترتيبات الجيدة، والتنوع في المسابقات، وأثنوا على النجاح الذي حققه سباق «البقي تورك»، ومنحهم الوقت المناسب للمنافسة على المراكز الأولى.

وأعربوا عن تقديرهم لنادي ليوا الرياضي، لتوفير كل متطلبات النجاح للفعالية.

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