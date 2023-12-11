«أطلس 12» بطل «الشراعية 43 قدماً» بمهرجان السلع البحري

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز المحمل «أطلس 12» لمالكه النوخذة أحمد راشد السويدي، بلقب سباق المحامل الشراعية فئة 43 قدماً، في ختام فعاليات مهرجان السلع البحري في نسخته الثالثة.

أقيم السباق تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ونظمته لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وانطلق السباق من جزيرة الياسات لمسافة 15 ميلاً بحرياً باتجاه خط النهاية على مياه شاطئ مدينة السلع، بمشاركة أكثر من 100 محمل.

وجاء في المركز الثاني «زلزال 217»، لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة محمد عبدالله المرزوقي، «طوفان 21»، لمالكه حمد راشد الرميثي، بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي ثالثاً.

تتويج

وتوج الفائزين ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعبيد المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وزايد ساري المزروعي رئيس قسم الفعاليات في اللجنة، وخليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأشاد ماجد المهيري، بدعم القيادة الرشيدة اللامحدود للمهرجانات والفعاليات والأنشطة التي تعزز جهود الحفاظ على التراث البحري، ومن ضمنها السباقات التراثية بكل فئاتها، وثمن رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، لمهرجان السلع البحري في نسخته الثالثة.

وأضاف: نظمنا سباق براكة للبوانيش، وسباق المحامل الشراعية فئة 43 قدماً، ضمن فعاليات مهرجان السلع البحري، وقد شكلا إضافة جيدة لبرنامج المهرجان، بقيمتهما التراثية، للتعرف على هذا الإرث الذي حرص الأجداد والآباء على نقله للأجيال، ونشكر لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، لحرصها على استمرار الشراكة معنا، بتنظيم السباقات التراثية في كل المناسبات بأبوظبي.

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