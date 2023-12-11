الأكاديمية الدولية بدبي تنظم دورة المستوى الثالث لمدربي بناء الأجسام

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت دورة المستوى الثالث لمدربي بناء الأجسام واللياقة البدنية التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية بدبي في فندق سيتي ماكس بدبي، أول من أمس، والتي استمرت فعالياتها على مدار يومين، حيث تناول المحاضر الدولي المهندس وليد عبد الكريم كبير المحاضرين الدوليين بالأكاديمية ومديرها العام، وسالم سعيد المحاضر الدولي، العديد من المحاور المهمة بمشاركة كبيرة من المدربين والمدربات من داخل الدولة وخارجها.

أقيمت الدورة على مدار يومين، حيث شهد اليوم الأول الجانب العملي بصالة وورلد جيم بأم الرمول، وشهد اليوم الثاني الجانب النظري، والذي اشتمل على محاضرة عن الإسعافات الأولية ألقاها المحاضر فادي العطاري «خدمات وإسعاف دبي»، خاصة بالمدربين والمدربات وهدفها هو الجمع بين الجانبين العملي والنظري والإسعافات الأولية، كما تناولت الدورة عدة محاور أخرى أهمها: مبادئ التدريب الأساسية بالأثقال، الأنماط الجسدية والصفات الوراثية، حلقات الإحماء والتمدد على مراحل وتصميم برامج التدريب، تقنيات الجري وتفادي الإصابات.

من جانبه، أشاد العقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، بنجاحات الأكاديمية، وبحجم الإقبال الذي شهدته دورة المستوى الثالث بشكل خاص، وكافة دورات الأكاديمية التي تؤهل المشاركين فيها إلى الحصول على درجة الماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية من الاتحاد الدولي IFBB.

كما ثمن حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط على المشاركة في دورات الأكاديمية والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي في أكثر من 203 دول على مستوى العالم.

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