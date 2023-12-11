العرياني يدشن مشاركة الإمارات بـ «عالمي الرياضات الإلكترونية» اليوم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



يشارك المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية، في منافسات بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية، والتي تنطلق اليوم في الرياض، ويدشن لاعبنا عبد الله العرياني، مشاركته عبر لعبة «ستريت فايتر»، والتي تقام بمشاركة 33 دولة، فيما يخوض سعيد اليماحي المشاركة الثانية للمنتخب غداً من خلال بطولة كرة القدم الإلكترونية والتي تقام بمشاركة 31 دولة.

وتقام منافسات البطولة في 5 ألعاب إلكترونية استراتيجية، وتستمر حتى 16 الجاري، بمشاركة أكثر من 250 لاعباً ولاعبة يمثلون أكثر من 50 دولة.

ويترأس بعثة المنتخب سعيد الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية.

وأكد سعيد علي الطاهر الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، رئيس البعثة أن المشاركة في بطولة الاتحاد العالمي، ستكون أفضل استعداداً للاعبينا قبل كأس آسيا لكرة القدم الإلكترونية، والتي تقام تزامناً مع البطولة الأساسية، في الدوحة يناير المقبل، وقال: في ظل المشاركات الدولية، والإقليمية المتنوعة يواصل اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية تجهيزاته لإطلاق النسخة الأولى من دوري المحلي، والذي يتضمن عدداً من الألعاب، وبدوره سيسهم في دعم لاعبينا قبل مشاركاتهم الخارجية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز