تألق «دبي ديجرز» و«أبوظبي جلادياتورز» في «الإمارات للتجديف» وقوارب التنين

المصدر: دبي - البيان

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أحرز فريق «أبوظبي جلادياتورز» المركز الأول لفئة «أ 200 مختلط» في منافسات بطولة الإمارات للتجديف وسباق قوارب التنين يورو كاب التي أقيمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مياه الواجهة البحرية لديرة في خور دبي بمشاركة 2000 رياضي من داخل الدولة وخارجها ومن 40 جنسية، وجاء فريق الشارقة بادل ترايب ثانياً ثم غريق وايت دراجون ثالثاً، فيما أحز فريق «دبي ديجرز» لقب فئة المركز الأول في فئة «أ 200 المفتوحة للمتقدمين يليه «فورووارد» ثم «جورجيا سينيور».

وفي فئة السيدات لزوارق التنين أحرز «دراجون فاير» المركز الأول يليه «وايت دراجون» ثم «باراكودا بادلرز»، فيما ذهب لقب منافسات أقل من 24 مختلط إلى فريق «دراجون بوت إيطاليا 1» يليه فريق «دراجون بوت إيطاليا 2» ثم فريق جورجيا، وحلت نفس الفرق وبذات الترتيب في منافسات الفئة المفتوحة لسباق أقل من 24.

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