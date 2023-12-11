دبي تحتشد في «تحدي برجيل للجري» بمشاركة مجتمعية كبيرة

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، نظم مستشفى برجيل للجراحة المتطورة، دبي، "تحدي برجيل للجري" أمس الأحد، الذي يبلغ طوله 1 كيلو مترا لمدة ساعة واحدة، وسط مشاركة مجتمعية هائلة، وبالتعاون مع شركتي سوبرسبورتس وسكيتشرز، وأقيم في محيط المستشفى على شارع الشيخ زايد.

وكان شعار هذا العام، "أركض في سباقك الخاص- كن لائقاً وحافظ على صحتك"، ويركز على المحافظة على الصحة العامة واللياقة البدنية بدلاً من المنافسة، وهو ما يتوافق مع روح مستشفى برجيل.

وتوج السباق ميرغني عثمان وعائشة ناصر كفائزين في فئتي الذكور والإناث، حيث قطعا كلاهما 20 كيلو متر لمدة ساعة واحدة.

وسلط برونو دسوزا، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي والإمارات الشمالية في برجيل القابضة، الضوء على أهمية الحدث قائلاً: "إن تحدي برجيل للجري هو أكثر من مجرد سباق؛ إنه تجمع خاص بالصحة الشخصية واللياقة وإنه يجسد التزامنا بتشجيع نمط حياة صحي داخل المجتمع، ويسعدنا استضافة هذا الحدث هنا في مستشفى برجيل، لتسليط الضوء على مرافقنا وأهمية صحة العظام".

وقالت عائشة ناصر، "كانت المشاركة في سباق برجيل تجربة مثيرة، وقدم سباق برجيل منصة ملهمة للحفاظ على معنوياتنا مرتفعة ومواصلة نشر رسالة التي هدفها الحيوية والصحة والعافية، لا يتعلق الأمر بالفوز فحسب، بل يتعلق بدفع شغفك والبقاء بصحة جيدة، لقد كانت الأجواء مثيرة، كما أن إدارة المستشفى ذكّرتنا بأهمية الحفاظ على صحتنا".

وشارك توهين سينغوبتا، المدير الإقليمي للعمليات، الدكتور نيزك ظاهر رؤوف، المدير الطبي واستشاري التخدير؛ البروفيسور الدكتور إريك هوهمان، استشاري جراحة العظام (متخصص في الطب الرياضي)؛ أمرثا فينوجوبال، مديرة العمليات؛ و وارن فان دير ميروي (المدير العام لمجموعة سوبر سبورتس) وتفاعلوا مع المشاركين.

يضم المستشفى المجهز بأحدث التقنيات الطبية أقسامًا مخصصة لمختلف الأقسام الطبية، بدءًا من الإصابات الرياضية وحتى إجراءات جراحة العظام، وسمح السباق، الذي بدأ وانتهى عند عتبة المستشفى، للمشاركين والمتفرجين بالتفاعل مع الأطباء الخبراء والمهنيين الطبيين، الذين يلبون الاحتياجات الطبية المتنوعة، بما في ذلك الجنف واستبدال المفاصل والعمليات الجراحية للورك والقدم والكاحل.

واختتم تحدي برجيل للجري بنجاح كبير، حيث يتطلع المشاركون والمنظمون إلى جعله حدثًا سنويًا لتقويم اللياقة البدنية في دبي.

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