عبد الله العرياني يهدي الإمارات ذهبية في «مونديال الرماية البارالمبية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز البطل البارالمبي عبد الله سلطان العرياني بالميدالية الذهبية لمسابقة البندقية 50 متراً- سكتون- ثلاثة أوضاع مختلط الفئة SH1 في بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2023 بمدينة العين، محققاً 460.5 نقطة، وفاز بالميدالية الفضية السويدية آنا بنسيون، محققة 452.3، ونال الكوري الجنوبي لي جان جو الميدالية البرونزية، محققاً 441.3 نقطة، وتقام البطولة برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في نادي العين الفروسية وللرماية والغولف، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

وقام اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، يرافقه عبد الله الكمالي الميدر التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بتتويج أصحاب الميداليات.

وفاز بالميدالية الذهبية في مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار وضعية الواقف مختلط الفئة SH2 البطل الفرنسي تانجوي ديلافروست، محققا رقماً عالمياً جديداً (255,5 نقطة)، ونال الميدالية الفضية الفرنسي لوي كيفين، البرونزية الجورجي فلاديمير.

وهنأ محمد الهاملي رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الإماراتية البطل عبد الله العرياني بالميدالية الذهبية، مشيداً بتنظيم واحتضان البطولة للمرة السابعة في أبوظبي، وقال: يسعدنا تميز بطلنا الذهبي عبد الله العرياني، وتحقيقه إنجازاً يستحقه، ونتمنى له ولكافة أبطالنا المؤهلين لدورة باريس البارالمبية كل التوفيق، ونتوقع لهم تحقيق إنجاز جديد لرياضة أصحاب الهمم الإماراتية.

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