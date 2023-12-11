«الفيكتوري» وصيف مونديال الشارقة للزوارق السريعة

المصدر: الشارقة ـ علي شدهان

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توج زورق فريق الفيكتوري رقم 4، بقيادة السويدي إريك ستارك، وصيفاً لبطولة العالم، وجولة الشارقة الختامية للزوارق السريعة «الفورمولا 1»، خلف بطل الجولة السويدي جوناس اندرسون قائد زورق «فريق السويد» رقم 14 بطل الجولة الختامية «جائزة الشارقة الكبرى»، فيما نال الإماراتي ثاني القمزي، قائد زورق فريق أبوظبي رقم 2، المركز الثالث لجولة الشارقة الختامية لبطولة العالم، وتوج الأبطال الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك.

ورفع أندرسون رصيده إلى 83 نقطة، فارضاً سيطرته على قمة الترتيب العام للبطولة، فيما رفع ستارك رصيده إلى النقطة 50، وحل ثالثاً، الفرنسي بيتر مورين قائد الزورق رقم 7، بوصوله للنقطة 42. وتمكّن فريق أبوظبي من حصد المركز الثاني في المنافسة على لقب الفرق، إضافة إلى حصوله على وصافة العالم في لقب السرعة، عن طريق زورق أبوظبي رقم 1، بقيادة الأمريكي شون تورنتي.

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