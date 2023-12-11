«دولية فزاع للريشة الطائرة» لأصحاب الهمم تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي يدشن 308 لاعبين يمثلون 41 دولة اليوم في قاعة نادي النصر النسخة الخامسة لبطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم آخر بطولات فزاع لسنة 2023 والتي تستمر حتى الأحد المقبل.

وأكملت المنتخبات المشاركة استعداداتها لترك بصمة في الحدث العالمي المهم فيما عقد الاجتماع الفني أمس في نادي دبي لأصحاب الهم بينما أقيم التصنيف الطبي في فندق البستان.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم اكتمال الاستعدادات لإنجاح آخر بطولات سنة 2023 وقال: إن رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وصلت إلى العالم حينما وجه قبل 14 عاماً بإقامة بطولات فزاع لأصحاب الهمم أول مرة بهدف دمج هذه الفئة في المجتمع عبر الرياضة لتصبح «بطولات فزاع»، نموذجاً رائداً وملهماً لأصحاب الهمم ومركزاً للتميز الرياضي، وتم تدشين النسخة الأولى في سنة 2009.

وأشار بالرقاد إلى أن رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تحققت لتقدم «بطولات فزاع» العديد من المبادرات ليتسابق أبطال العالم النخبة من أجل الوجود في دبي والمشاركة في هذا الحدث العالمي المهم، وقال: إن متابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ورعايته بطولات فزاع لأصحاب الهمم عززتا النجاحات لتؤدي دوراً مهماً في تطوير الحركة الرياضية لأصحاب الهمم في العالم ما يجسد دعم القيادة الريادي لأصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمع.

وقال: ظلت القيادة توجه دائماً بدعم أصحاب الهمم، وتوفير سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم الرياضية كافة ما منح الإمارات ودبي أرض المبادرات دوراً كبيراً في تنظيم أكبر الأحداث الرياضية والاهتمام بفئة مهمة في مجتمعنا والتي ترفع دائماً شعار تمكين «أصحاب الهمم» ليكتمل اندماج المجتمع ونسعى جميعاً لتعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية الموضوعة.

وأضاف: شهدت النسخ المختلفة لبطولات فزاع نقلة نوعية وارتفاعاً ملحوظاً في عدد المشاركين لينجح أبناء الإمارات في تنظيم هذه البطولات المهمة وخصوصاً أن «بطولات فزاع» وبالأرقام تواصل التفوق والتميز وتحطيم الأرقام العالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز