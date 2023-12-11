«إسطبلات المغاوير» تتوج بكأس رئيس الدولة لعمالقة القدرة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حلقت إسطبلات المغاوير العائدة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل بسباق العمالقة للقدرة، والذي اختتم أمس، بقرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، فعاليات، بمشاركة 135 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة.

وأهدى الفارس الهندي جانبات سينج، إسطبلات المغاوير لقب سباق العمالقة، الذي امتد لمسافة 100 كلم، على صهوة الجواد «فن لاميجوري»، قاطعاً المسافة الكلية في 4:07:11 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 24.42 كلم/ساعة.

وصيف

وحل وصيفاً في المركز الثاني الفارس حميد مطر المزروعي على صهوة «بوندي اتجنان» لإسطبلات «إم 7»، قاطعاً المسافة في 4:09:15 ساعات، فيما حل في المركز الثالث الفارس راشد سالم الفارسي على صهوة الجواد «فيدور المونسيور»، وهو أيضاً لإسطبلات المغاوير، وسجل 4:09:21 ساعات. ونظم السباقات التي استمرت على مدى 3 أيام، اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، واشتملت بجانب سباق العمالقة على سباقي الإسطبلات الخاصة، الذي أقيم في الافتتاح يوم الجمعة، والسيدات الذي أقيم السبت.

سباق

وشهد السباق الذي خصص للفرسان بوزن 70 كلغ بحد أدني، تنافساً قوياً من الفرسان الذين لم يشاركوا لفترة طويلة في السباقات، وتمكّن بطل السباق من تحقيق اللقب بجدارة، بعد أن قدم أداء قوياً، فقد حل ثالثاً في المرحلة الأولى، لكنه تصدر الثانية، وحافظ على صدارته حتى خط النهاية في المرحلة الأخيرة، ليتوج بأول ألقابه في سباقات القدرة.

شهد السباق وتوج الفائزين أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، وعبد الله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة.

وينظم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق غداً أيضاً، في قرية بوذيب العالمية للقدرة، سباقان تأهيليان، الأول دولي لمسافة 100 كلم، والثاني أيضاً دولي لمسافة 120 كلم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز