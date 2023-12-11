«أطلس 39» و«شباب صحار 22» بطلا «دبي لقوارب التجديف 30 قدماً»

المصدر: دبي - البيان

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توج القارب «أطلس 39» لمالكه حمدان سعيد جابر، وبقيادة النوخذة حسن إبراهيم الحوسني بطلاً للشوط المحلي في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي)، وحل القارب «الكوس 35» لمالكه علي النون وبقيادة النوخذة أحمد المسماري ثانياً، و«العاصفة 36» لمالكه حمدان سعيد جابر، بقيادة النوخذة بدر عبدالحكيم ثالثاً.

وأسفرت منافسات الشوط المفتوح عن ظهور بطل جديد هو طاقم القارب العماني «شباب صحار 22» التابع للجنة العمانية للرياضات البحرية وبقيادة النوخذة إبراهيم الغيثي، وحل القارب البحريني «كي اتش كي 54» لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة أحمد البوسميط ثانياً، بينما نال المركز الثالث «عهد عمان 44» التابع للجنة العمانية للرياضات البحرية، بقيادة النوخذة سعود البحري.

وحقق السباق الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مياه قناة دبي المائية في منطقة الجداف نجاحاً فنياً وتنظيمياً تمثل في مشاركة أكثر من 400 بحار على متن 36 قارباً تنافسوا في الشوطين المحلي والمفتوح على مسار زادت مسافته على 2.3 كلم.

تتويج

قام محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتتويج الفائزين بحضور العقيد علي عبدالله النقبي من شرطة دبي، ومحمد سيف المري مشرف عام السباق. وأشاد الفلاحي بدور الشركاء الداعمين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، والتي تسهم دائماً في إنجاح فعاليات النادي، وبارك للنواخذة والملاك والبحارة الفائزين في السباق، مؤكدا نجاح جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، مشيراً إلى أن المستوى يؤكد أننا على موعد مع قمة الإثارة في العرس السنوي سباق النسخة 27 من حدث كأس آل مكتوم أغلى بطولات موسم التجديف يوم 23 الجاري.

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