13 ميدالية ملونة لأبطال منتخبنا في آسيوية الفنون القتالية المختلطة بالبحرين

المصدر: المنامة - البيان

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حقق منتخبنا الوطني للفنون القتالية المختلطة 13 ميدالية ملونة، خلال منافسات اليوم الأول في بطولة آسيا للفنون القتالية المختلطة 2023، التي انطلقت اليوم، وتستمر لغاية 16 من الشهر الجاري، في صالة مدينة خليفة الرياضية بالمنامة، بمشاركة 238 لاعباً ولاعبة من 16 دولة آسيوية.

ونجح البطل سيف البلوشي في تسجيل بداية قوية للمنتخب، حيث حاز المركز الأول في فئة الأشبال وزن 40 كجم، وحصد عبدالله الدرمكي فضية فئة «الأشبال ب وزن 44 كجم»، وراكان اليماحي ومعد الحوسني ذهبية وبرونزية فئة «البراعم ج وزن 34 كجم» على التوالي، وحاز علي محمد النجار ذهبية فئة «البراعم ج وزن 40 كجم».

كما تألق حمدان محمد النجار وزايد الحمادي، وسيطرا على منافسات فئة «الأشبال ب لوزن 48 كجم»، وحصدا الميداليتين الذهبية والفضية على التوالي. وحصد سالم الحمود ذهبية فئة «الأشبال ب وزن 77.1 كجم»، بينما تألقت غلا الحمادي بذهبية «الأشبال ب وزن 44 كجم»، وفاز ثاني المهيري بذهبية فئة «الأشبال ب وزن 62 كجم»، لينال عبدالله أنديز فضية الفئة ذاتها. ونال يوسف الخوري فضية فئة الأشبال ب وزن 67 كجم، وأضافت عفراء المطوع ذهبية فئة «الأشبال ب وزن 48 كجم» إلى سلسلة الإنجازات.

عزيمة

وقال محمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: أظهر أبطالنا عزيمة راسخة ومهارات فذة، تعكس سعيهم الدائم نحو التميز وروحهم القتالية العالية، وتتماشى مع التزامنا بالارتقاء بالرياضة في الدولة، شهدنا موسماً استثنائياً جاء ثمرة الجهود الدؤوبة، التي بذلها رياضيونا واستعداداتهم القوية لخوض النزالات في مختلف الاستحقاقات، وتؤكد إنجازات منتخبنا اليوم جدارتهم بالثقة، وأنهم على الطريق الصحيح لمواصلة مسيرة الإنجازات.

ثقة

بدوره قال سيف البلوشي صاحب ذهبية فئة الأشبال وزن 40 كجم: «يأتي هذا الفوز بفضل الدعم من الاتحاد، الذي منحني الثقة، ومدني بالقوة لأواصل تدريباتي، وأتمكن أخيراً من إحراز النصر، ورفع علم الإمارات عالياً، ويشرفني إهداء هذه الميدالية إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، لتكون بمثابة شكر وعرفان على الدعم المتواصل لي ولجميع زملائي الرياضيين.

وقالت غلا الحمادي: سعيدة للغاية بإحراز الميدالية الذهبية في هذه البطولة، وأهدي هذا الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة واتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، والذين لولا دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم ما كنا بلغنا هذه المرحلة المشرفة للرياضة الإماراتية، وأشعر بالرضا عن الأداء الذي قدمته، لا سيما أنني أختتم هذا الموسم بمستوى متميز.

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