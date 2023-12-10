"فزاع الدولية" للريشة الطائرة تنطلق غداً بمشاركة 41 دولة

المصدر: وام

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تنطلق يوم غد الإثنين، النسخة الخامسة لبطولة "فزاع" الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، بمشاركة 308 لاعبين ولاعبات، يمثلون 41 دولة، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتقام البطولة التي تعد آخر بطولات "فزاع" لعام 2023، بصالة نادي النصر، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وعقدت اللجنة المنظمة الاجتماع الفني اليوم الأحد في نادي دبي لأصحاب الهم، كما تم إجراء التصنيف الطبي بفندق "البستان".

وأكد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم، اكتمال الترتيبات لإنجاح آخر بطولات عام 2023، استعداداً لتدشين النسخة الجديدة لعام 2024.

وقال بالرقاد: "رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وصلت إلى العالم، عندما وجه قبل 14 عاماً بإقامة بطولات فزاع لأصحاب الهمم لأول مرة، بهدف دمج هذه الفئة في المجتمع عبر الرياضة، لتصبح "فزاع" نموذجاً رائداً وملهماً لأصحاب الهمم، ومركزاً للتميز الرياضي بعد أن تم تدشين النسخة الأولى عام 2009".

وأشار إلى أن رؤية سمو ولي عهد دبي تحققت، لتقدم "فزاع" العديد من المبادرات، ليتسابق "أبطال النخبة" في العالم من أجل التواجد في دبي والمشاركة في هذا الحدث العالمي المهم.

وأضاف: "عززت متابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورعايته لبطولات فزاع لأصحاب الهمم، النجاحات، لتلعب "فزاع" دوراً مهماً في تطوير الحركة الرياضية لأصحاب الهمم في العالم، وتجسد دعم القيادة الريادي لأصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمع".

وأوضح أن القيادة الرشيدة ظلت توجه دائماً بدعم أصحاب الهمم، وتوفير سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم الرياضية، ما منح الإمارات ودبي "أرض المبادرات" التي ترفع دائما شعار "تمكين أصحاب الهمم" دوراً كبيراً في تنظيم أكبر الأحداث الرياضية، ونسعى جميعا لتعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية المقررة".

وقال بالرقاد إن النسخ المختلفة لبطولات "فزاع"، شهدت نقلة نوعية وارتفاعاً ملحوظاً في عدد المشاركين، لينجح أبناء الإمارات في تنظيم مثل هذه البطولات المهمة، خصوصاً وأن "فزاع" تؤكد بالأرقام تواصل التفوق والتميز وتحطيم الأرقام العالمية.

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