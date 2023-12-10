تحديات الصقور في مهرجان ليوا الدولي تنطلق اليوم

المصدر: الظفرة ـ وام

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تنطلق اليوم تحديات «مسابقة الصقور»، ضمن فعاليات مهرجان «ليوا الدولي» في منطقة الظفرة، وسيتم تخصيص اليوم الأول لفئة «الملاك - فرخ»، والثاني لفئة «المحترفين - فرخ»، والثالث لفئة «المحترفين - جرناس».

ووضع نادي ليوا الرياضي معايير عالمية للتحكيم في مراحل الانطلاقة، من خلال الاستعانة بالتقنيات الإلكترونية الحديثة والدقيقة، وسيتم تطبيق «نظام التلواح» خلال المسابقة.

وتعد المسابقة فرصة كبيرة لمحبي التراث ومتابعي هذا النوع من الرياضات الشعبية للحضور ومتابعة المنافسات، كما تجذب المحترفين والملاك من كل الفئات.

من جهة أخرى، شهدت منافسات «الاستعراض الحر» للسيارات مشاركة قياسية لأكثر من 160 سيارة في فئات «T» و«S»، و«N»، وأسفرت نتائج المنافسات عن فوز ذياب الربيعي بالمركز الأول في «أجمل استعراض»، لفئة «T»، وحل ثانياً محمد الظاهري، ومحمد سالم الجنيبي وثالثاً، والقطري سعود راشد المري رابعاً يليه فارس الدرمكي.

وتصدر محمد العوضي فئة «N»، يليه أحمد البلوشي، وخليفة خميس، ومحمد الظاهري، خالد البلوشي، وظفر السعودي سلطان العقيلي بالمركز الأول في فئة «S»، يليه محمد الذيب، ومحمد الدهماني، وخالد البلوشي، والعماني محمد الجابري.

وأثنى عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي على المشاركة الكبيرة والقياسية لأكثر من 160 سيارة في تحديات الاستعراض الحر للسيارات، وتجاوز كل أرقام المواسم السابقة في هذه الفئة.

وأشاد بحرص المشاركين في «الاستعراض الحر» على الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، متمنياً أن تقام منافسات الصقور بصورة إيجابية كما هو معتاد في كل موسم، وبصورة تعكس القدرات الكبيرة لنادي ليوا الرياضي في تنظيم الحدث بتميز كبير واحترافية عالية.

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