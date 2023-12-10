شباب الأهلي يعزز صدارته لدوري الطائرة والوصل يطارده

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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عزز شباب الأهلي صدارته للدوري العام للكرة الطائرة للرجال في الموسم الجاري، بفوزه على مضيفه الجزيرة 3-2، في قمة الجولة الخامسة، وحصل على نقطتين، فيما حصل الجزيرة على نقطة واحدة، بالمركز الرابع، وحافظ الوصل، على مطاردته للقمة بانتصار صعب على ضيفه عجمان 3-2، وجاء بالمركز الثاني وعجمان بالمركز الخامس، واستقر بني ياس، في المركز الثالث، بفوزه على مضيفه النصر «السادس» 3-1، وظل العين، في المركز السابع بخسارته أمام حتا «الثامن» 2-3.

وتقام الجولة السادسة للدوري السبت المقبل، ويلتقي بني ياس مع الوصل، وحتا مع عجمان، والعين مع الجزيرة، وشباب الأهلي مع النصر.

وتجدر الإشارة إلى أن الأندية أصحاب المراكز الأربعة الأوائل مع نهاية مباريات المسابقة المقامة على دورين ذهاب وإياب، تتأهل للعب دورة «البلاي أوف» على درع الدوري.

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