الاتحاد الدولي يشيد بـ«تحدي الحبتور» لتنس السيدات

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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أشاد الاتحاد الدولي للتنس، بالمستوى الفني والتنظيمي للنسخة 26 من بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات، التي تقام حالياً بملاعب فندق الحبتور جراند بدبي وتبلغ جوائزها 100 ألف دولار أمريكي، وأكدت الألمانية سابينا سكولز حكم عام البطولة وممثلة الاتحاد الدولي، أنها تشارك للمرة الأولى في إدارة البطولة وسبق لها التحكيم في بطولة السوق الحرة بدبي 4 مرات، مشيرة إلى أنها مثمنة التطور الهائل الذي تشهده كل مرافق وفنادق دبي، مشيدة بفريق العمل في البطولة الذي أصبح يملك الكثير من الخبرة والعمل باحترافية.

وحول المستوى الفني للبطولة، قالت سابينا: البطولة تستقطب عدداً كبيراً من الصاعدات الواعدات واللاتي تشق طريقهن بعد عودتهن إلى التصنيف العالمي بفضل المشاركة في بطولة «الحبتور»، ولابد من الإشادة بجودة الملاعب العالية والتسهيلات والإمكانيات والفندق والجو العام للبطولة إلى جانب الطقس الرائع.

صدارة

وفي منافسات البطولة، تمكن الزوجي المصنف المكون من المجرية تيميا بانوش والروسية فيرا زفوناريفا من الفوز على الزوجي المكون من الروسية انستازيا تيخبوفا والهندية برارتنا تومباري وبمجموعتين دون رد وبنتيجة 6/4، 6/2، بعد مباراة قوية استمرت ساعة و13 دقيقة ليصبح هذا الزوجي أول الواصلين إلى نهائي البطولة.

تأهل

كما تأهل للدور قبل النهائي الزوجي البريطاني المكون من هيثر واطسون واوليفيا نيكولاس بعد فوزه على الزوجي التايلاندي المكون من بينج تارن بليبويتش ولوكسيكا كمخم وبمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 4/6، 6/3، 10/5، واستمرت المباراة ساعة ونصف الساعة وسوف تلعب مع الزوجي المصنف ثانياً على البطولة والمكون من السلوفاكية هرنكاكوفا والسلوفينية داليلا جاكوبوفيك والفائز منهن سوف يلاقي الزوجي المصنف الأول على البطولة في النهائي.

الفردي

على صعيد الفردي، حققت الأوزبكية نيجينا عبدالرحيموفا على منافستها البلغارية ايزابيللا شينكوفا فوزاً صعباً في مباراة استمرت ساعة و31 دقيقة وانتهت بمجموعتين وبنتيجة 7/6، 6/2، كما فازت البريطانية هيزر واطسون على السلوفاكية ربيكا سرامكوفا بمجموعتين دون رد وبنتيجة 6/1، 6/3، واستمرت المباراة ساعة وربع الساعة، كما فازت الهولندية اريان هارتونو على الروسية كسينيا زايتسيفا بمجموعتين دون رد وبنتيجة 7/6، 6/3، واستمرت المباراة ساعة و46 دقيقة وفوز الروسية انستازيا تيخونوفا على البيلاروسية يوليا هاتوك بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 5/7، 6/4، 7/5، واستمرت المباراة ساعتين و27 دقيقة.

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