الهولندية «اريان» والروسية «انستاسيا» في نهائي تنس «تحدي الحبتور»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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بلغت القوة ذروتها في لقاء الدور قبل النهائي من النسخة الـ26 من بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات والمقامة في فندق الحبتور جراند بالجميرا والذي جمع بين الهولندية اريان هارتونو ومنافستها البريطانية هيزر واطسون في مباراة ماراثونية استمرت ثلاث ساعات و6 دقائق، وانتهت في مصلحة الهولندية اريان بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، ومن المقرر أن تلتقي اريان الروسية انستاسيا تيخونوفا على لقب البطولة بعدما تغلبت تيخونوفا على الأوزبكية نيجينا عبد الرحيموفا في مباراة سريعة استمرت ساعة ونصف ساعة ودانت السيطرة فيها للروسية التي فازت بمجموعتين نظيفتين وبنتيجة 6 أشواط مقابل لا شيء ثم 6 أشواط مقابل 4 أشواط.

الزوجي

أما على صعيد الزوجي فقد ودع الزوجي المكون من السلوفاكية فيرا هرونكاكوفا والسلوفينية داليلا جاكوبوفيك على يد الزوجي البريطاني المكون من هيزر واطسون «الذي ابتسم الحظ لها بعد خسارتها في الفردي» وزميلتها اوليفيا نيكولاس بعد مباراة سريعة استمرت 47 دقيقة فقط وأسفرت عن الفوز بمجموعتين من دون رد، وبذلك يلاقي الزوجي البريطاني في النهائي على اللقب الزوجي المجري المصنف الأول في البطولة والمكون من تيميا بابوس وزميلتها فيرا زنوفيرفا.

وشهدت نسخة هذا العام، ظهور المعلقين المصري إسلام السنهوري والفلبيني جون وهما وجهان جديدان في البطولة، جنباً إلى جنب مع المعلق والمحلل خالد آل علي المتألق كعادته، والسنهوري يستخدم طريقة السهل الممتنع المتميزة وبأسلوب شيق يجذب المشاهدين ولديه خبرة وثروة من المعلومات «التنسية» وقد سبق له التعليق من قبل في الإمارات في بطولة السوق الحرة بدبي وبمدينة أبوظبي وهو من أسرة رياضية تعشق التنس.

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