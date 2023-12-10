«الاستعراض الحر» يدشن فعاليات «ليوا الدولي»

المصدر: الظفرة - البيان

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انطلقت منافسات فعاليات مهرجان «ليوا الدولي»، بالاستعراض الحر للسيارات على حلبة الاستعراض الخاصة في مرعب، بمشاركة 70 متسابقاً.

ويشهد المهرجان الذي ينظمه نادي «ليوا الرياضي» العديد من الفعاليات والبطولات والأنشطة الرياضية، ورياضات السيارات، والدراجات، والمحركات، واحتفلت اللجنة المنظمة بانطلاقة المهرجان بالألعاب النارية، التي أضاءت «سماء مرعب» قبل انطلاق الاستعراض الحر.

وتنطلق اليوم منافسات سباق «البقي تورك» وهي من المركبات ذات الإطارات الكبيرة، والتي تستخدم على الكثبان الرملية، ومصممة لسباقات الطرق الوعرة، وتعتمد هذه المركبات على «معادلات الدوران».

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