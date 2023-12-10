محمد الشرقي: الفجيرة تعمل على تعزيز التعاون بين اتحادات الرياضة العربية والعالمية

المصدر: الفجيرة – فائز بجبوج

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الحضور الرائد لإمارة الفجيرة في مجال استضافة المنافسات الرياضية الإقليمية، والدولية، وتعزيز التعاون بين اتحادات الرياضة العربية والعالمية، انطلاقاً من أهميتها في دعم ركائز العمل الرياضي بالدولة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، مباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد، بين فريقي الزمالك والأهلي في مجمع زايد الرياضي، بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي.

وأشار سموه إلى اهتمام إمارة الفجيرة ودعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتعزيز النشاط الرياضي في الإمارة، ومتابعة متطلبات تطويره ضمن استراتيجية الدولة للقطاع الرياضي والارتقاء بمؤشراته التنافسية العالمية.

وتوّج سمو ولي عهد الفجيرة، فريق الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة اليد، عقب فوزه على الزمالك بنتيجة 26 - 24 في المباراة التي استضافتها الدولة للمرة الأولى، بحضور كبير من الجمهور والمشجعين وأقيمت على مدرجات مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

وأشاد سموه، بمستوى الجهاز التنظيمي والفني لإنجاح البطولة، وتحقيق أهداف الاستضافة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي والمصري في كافة المجالات.

كما وجه سموه بضرورة استمرار التعاون البناء بين اتحادات الرياضة في مختلف الألعاب الرياضية، والحفاظ على المستوى المميز للمنافسات الرياضية التي ترتقي بمجال الرياضة في إمارة الفجيرة. حضر المباراة عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والأندية.

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