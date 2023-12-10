نادي الضباط يستعرض استعدادات «دبي لأساتذة العالم للشطرنج»

المصدر: دبي ـ البيان

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ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع مجلس إدارة نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

وعبدالله حمدان بن دلموك، وعبدالمنعم بن عيسى السركال، وعبدالرحمن عبيد بوالشوارب، وعمير جمعة الفلاسي، وناصر أمان آل رحمة، والعقيد دكتور عبد الله آل بركت، من الإدارة العامة للمالية، والمقدم عبدالباسط علي عبدالرحمن عبدالله، أمين سر المجلس.

واطلع معاليه، على استعدادات ومستجدات بطولة دبي الأولى لأساتذة العالم للشطرنج، قدمها العقيد دكتور عبد الله آل بركت، ثم عرضت الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين لشرطة دبي، نتائج القافلة الرياضية بشرطة دبي.

والتي تضمنت مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية والصحية والغذائية والترفيهية، إلى جانب المسابقات الرياضية والمحاضرات والمعارض المصاحبة. وتهدف القافلة إلى دراسة المستقبل الرياضي للإمارات بناءً على مجموعة من المحاور العلمية، وتعتبر أول دراسة علمية استشرافية مجتمعية على مستوى الدولة والوطن العربي.

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