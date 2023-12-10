مشاركة واسعة في ورشة إسعافات الملاعب

المصدر: دبي - البيان

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شهدت ورشة الإسعافات الطبية في ملاعب كرة القدم التي نظمها اتحاد الكرة في نادي بلدية دبي، بالتعاون مع مركز الفيفا الطبي بدبي.

وبدعم وإشراف من الاتحاد الدولي للعبة، مشاركة واسعة من الأطقم الطبية العاملة في الأندية والمنتخبات، تضمنت 4 محاور. وشهد الورشة، الدكتور مصطفى الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة، والدكتور مراد الغرايري، المدير الطبي لمركز فيفا الطبي.

واستعرضت المحاضرة الدكتورة سيليسترا جيرتسيما، خطة الإسعافات الأولية أثناء المباريات. وفي ختام الورشة، توجه القائمون على ورشة عمل الإسعافات الأولية، بتقديم الشكر لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على مشاركتها وتوفير كافة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتنفيذ المحور العملي للورشة.

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